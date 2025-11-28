Game Pass'e Aralık Ayında Gelecek Oyunlar Ortaya Çıkıyor

Yılın son ayına girmemize fazla bir zaman kalmadı. Yıl boyunca birbirinden kaliteli oyunları aboneler ile buluşturmuş olan Game Pass servisine önümüzdeki ay eklenecek oyunlar da merak ediliyor. Kasım ayının ikinci safhası ile listenin bir kısmı belli olmuştu. Şimdi ise üç oyun daha ortaya çıktı.

Aralık Ayının Game Pass Oyunları Ortaya Çıkmaya Başladı

Hatırlayacağınız üzere Kasım ayında yedi yeni oyun kütüphaneye eklenmişti. Moonlighter 2: The Endless Vault, The Crew Motorfest ve Banishers: Ghosts of New Eden gibi dikkat çeken oyunların yanı sıra, Aralık ayının ilk iki gününde Marvel Cosmic Invasion ve Lost Records: Bloom & Rage oyunlarının da aboneler ile buluşturulacağını öğrenmiştik. Microsoft, yaptığı açıklama ile Routine, A Game About Digging a Hole ve Dome Keeper oyunlarının da listeye eklendiğini duyurudu. Güncel liste ise şimdilik şu şekilde;

1 Aralık 2025

Marvel Cosmic Invasion

2 Aralık 2025

Lost Records: Bloom & Rage

4 Aralık 2025

Routine

9 Aralık 2025

A Game About Digging a Hole

Dome Keeper

Marvel Cosmic Invasion ile on beş süper kahraman arasından seçim yapıp da galaksiyo tehdit eden Annihilation Wave ile mücadele etmemize odaklı bir deneyim sunuyor. Lost Records: Bloom & Rage ise iki farklı zaman dilimine yayılan ve Autumn, Kat, Nora ve Swann isimli dört arkadaşın etrafında dönen bir hikaye sunuyor. Yıllar önce yaşanan ve kimsenin bir daha lafını etmeyi istemediği olay ile bağlantılı eski defterler açılmaya başlanıyor.

Listedeki diğer oyunlardan bilim-kurgu temalı Routine, uzun zamandır bekleniyordu. Bizleri 80'li yıllardaki gelecek hayaline göre dizayn edilmiş ve sonradan terk edilmiş bir ay üssünde bilinmeyen tehditlere karşı savaşacağımız bir hikaye sunacak iken, Dome Keeper ise rogue-like yapısı ile hayli dikkat çekiyor.

Önümüzdeki haftanın ortalarına doğru ilk safhanın nihai listesi ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra, The Game Awards şovunda ikinci safhada yer alacak oyunların bir kısmı veya tamamı duyurulabilir. Ancak şimdiden bizleri yine dolu dolu bir Game Pass ayının beklediğine şüphe yok. Peki sizin beklentileriniz neler? Hangi oyunların servise gelmesini istiyorsunuz? Yorum kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.