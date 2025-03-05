Game Pass'e Eğlenceli Oyunlar Geliyor! Tarihleri Açıklandı

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu.

Kısa süre önce Monster Train isimli oyun Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Shiny Shoe tarafından geliştirilen oyun rogue-lite ve kart türünü birleştiriyor. 2020 yılında piyasaya sürülen yapım 86 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında Enter the Gungeon da yer alıyor. Yayıncılığını Devolver Digital'in üstlendiği Enter the Gungeon aksiyon roguelike türünde bir oyun. Yüksek aksiyon düzeyiyle eğlenceli zaman geçirilmesine sağlayan oyun 2016 yılında satışa sunuldu. Oyunun 84 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Mullet Madjack de 13 Mart tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Hızlı oynanış temposuyla öne çıkan FPS oyunu 2024 yılında satışa sunuldu. 88 Metacritic puanına sahip oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Mart Ayında Game Pass Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar