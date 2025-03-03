Game Pass'ten 8 Oyun Kaldırılacak! Aralarında Popüler Oyunlar da Var

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Game Pass abonelik sisteminin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, mart ayında Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

15 Mart 2025 tarihinde Game Pass'e veda edecek oyunlar belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre bu ay kütüphaneden sekiz farklı oyun ayrılacak. Bunların arasında hem atmosferi hem de grafikleriyle etkileyen Lies of P dikkat çekiyor.

Neowiz tarafından Unreal Engine 4 ile geliştirilen Lies of P 19 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyun satışa sunulduğu dönemde büyük beğeni toplamıştı. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan oyunda Pinokyo ile tehlikeli bir maceraya çıkıyoruz.

Xbox Game Pass'ten mart ayında kaldırılacak oyunlar arasında Evil Vest de bulunuyor. Oyuncular tarafından çok sevilen oyun 2022 yılında satışa sunuldu. Vahşi Batı temalı oyunda karşımıza çıkan yaratıkları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Kütüphaneden ayrılacak oyunların listesi şu şekilde:

Xbox Game Pass'ten Mart Ayında Kaldırılacak Oyunlar