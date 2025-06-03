Game Pass'ten 8 Oyun Kaldırılacak! Aralarında Popüler Oyunlar da Var

Oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan Game Pass isimli abonelik hizmetinin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, mayıs ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

15 Haziran 2025 tarihinde Game Pass'e veda edecek oyunlar belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre bu ay kütüphaneden altı farklı oyun ayrılacak. Bunların arasında atmosferi ve grafikleriyle etkileyen Isonzo dikkat çekiyor.

BlackMill Games tarafından geliştirilen Isonzo, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 1. Dünya Savaşı döneminde geçen oyun 2022 yılında satışa sunuldu. Oyunda Türkçe arayüz desteği de mevcut.

Game Pass'in kütüphanesinden ayrılacak oyunlar arasında Keplerth de bulunuyor. İki boyutlu sandbox RPG türündeki oyun 2022 yılında satışa sunuldu. 15 Haziran'da Game Pass'ten kaldırılacak oyunların tamamı şu şekilde:

15 Haziran'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar