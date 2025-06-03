783 TL Değerindeki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan oyun ile ilgili şaşırtan bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda Hellslave oynaması ücretsiz hâle getirildi. Oyunu kütüphanenize herhangi bir ücret ödemeden ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 16 Haziran tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Hellslave isimli oyunu ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Hellslave Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Hellslave'in sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Hellslave Nasıl Bir Oyun?

Ars Goetia tarafından geliştirilen Hellslave sıra tabanlı savaş mekaniklerine sahip RPG türünde bir oyundur. Seçilen iblise göre farklı yeteneklerle karakter özelleştirilebiliyor. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyunda tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Hellslave Minimum Sistem Gereksinimleri