Huzurlu Bir Yolculuğa Çıkaran Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Isle of Jura isimli oyunu herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Üstelik herhangi bir şart da bulunmuyor.

Huzur dolu zaman geçirilmesini sağlayan Isle of Jura'yı kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Kampanya 9 Mart 2025 TSİ 20.00'de sona erecek. İşte 4,99 dolar (182 TL) değerindeki oyuna ücretsiz sahip olmak için yapmanız gerekenler!

Isle of Jura Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

istemcisini açın. Isle of Jura'nın sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Isle of Jura Nasıl Bir Oyun?

EM Games tarafından geliştirilen Isle of Jura'da Alex'i kontrol ederek balık tutuyoruz. Oyunda 50'den fazla balık türü bulunuyor. Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken oyunda üç farklı balıkçılık tekniği yer alıyor.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip yapımda ada sakinleriyle sohbet etme imkânı da mevcut. Yalnızca tek oyunculu mod içeren oyun 2022 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun minimum sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Isle of Jura Minimum Sistem Gereksinimleri