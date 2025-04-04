Game Pass'ten 7 Oyun Kaldırılacak! Aralarında Popüler Oyunlar da Var

Uzun süre eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan Game Pass abonelik sisteminin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, nisan ayının ortasında Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

15 Nisan 2025 tarihinde Game Pass'e veda edecek oyunlar belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre bu ay kütüphaneden yedi farklı oyun ayrılacak. Bunların arasında oynanışı ve grafikleriyle etkileyen Orcs Must Die! 3 dikkat çekiyor.

Robot Entertainment tarafından geliştirilen Orcs Must Die! 3, kule savunma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun eğlenceli zaman geçirilmesini sağlıyor.

Game Pass'in kütüphanesinden ayrılacak oyunlar arasında Kona da bulunuyor. 1970 yılında geçen oyunda Carl isimli dedektifi kontrol ediyoruz. Kar fırtınası nedeniyle hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda gizemli olayı çözmemiz gerekiyor.

15 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar