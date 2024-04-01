Game Pass Ultimate Abonelerine Özel Kampanya: Ücretsiz YouTube Premium Veriliyor!

Xbox Game Pass, yeni kampanyasını duyurdu. Abonelik hizmetine kayıt olmanın belirli dönemlerde oldukça avantajlı imkanlar sunması, talebi oldukça artırıyor. Bu sebeple Xbox, Game Pass Ultimate yeni üyeleri için oldukça beğenilen bir fırsat sunmaya başlıyor.

Game Pass, daha önce de abonelerine sunduğu bir hizmeti gündeme getiriyor. Platforma abone olan üyeler, ücretsiz bir şekilde YouTube Premium aboneliği de kazanmış olacak. Daha önce de yoğun talep gören bu avantajın tekrar aynı ilgiyle karşılanması bekleniyor.

22 Mayısa Kadar Geçerli Kampanya Başladı

Game Pass Ultimate üyeleri, profillerinden "Avantajlar" sekmesine giderek herhangi bir ücret ödemesi yapmadan YouTube Premium aboneliklerini aktif hale getirebiliyor. 3 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium kullanmaya başlamak isteyen kullanıcılar, şu andan itibaren bu avantajdan faydalanabiliyor.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için daha önce Premium veya ücretsiz deneme sürümüne edinmemiş olmak gerekiyor. 22 Mayıs 2024'e kadar devam edecek olan bu kampanya sadece ilk defa YouTube Premium'a geçiş yapabilecek kişiler için sunuluyor.

Aylık 58 TL'den abone olunabilen Premium planına yıllık 580 TL ödeniyor. Öğrenciler ise 38 TL gibi bir fiyata YouTube Premium aboneliği alabiliyor. Game Pass Ultimate aboneliği ise 209 TL. Bu fiyat karşılığında youTube Müzik uygulamasından reklamsız müzik dinleme avantajı da ayrıca elde ediliyor.

Bunun haricinde Game Pass'in güncel avantajları arasıanda Person 3 Reload'un genişleme geçişine erişim ve Super Animal Royale için çeşitli kozmetikler içeren bahar avantajları paketi de bulunuyor.