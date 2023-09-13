Intel Gamer Days Kapsamında Excalibur Oyuncu Bilgisayarlarında Özel Fırsatlar Başladı!

Intel Gamer Days kapsamında başlayan bir dizi özel fırsatlara, oyuncuların ve profesyonellerin hayallerindeki tasarım, üstün güç ve performansa ulaşmalarını sağlayan Casper da heyecan verici fırsatlarıyla birlikte dâhil oluyor.

Şık tasarımları ve yüksek performanslı sistemleriyle tanınan Excalibur, Intel Gamer Days kapsamında cazip bir kampanya başlattı.

Casper Excalibur Oyun Bilgisayarlarında İndirimler Başladı

Sürekli gelişen oyun arenasında rekabet artmaya devam ediyor. Düşük performanslı bir bilgisayarda oyun oynamak çoğu zaman sinir bozucu bir deneyime ve kötü sonuçlara yol açabiliyor.

Excalibur, oyun deneyimini yükselten oyun bilgisayarları sunarak oyun tutkunlarının imdadına yetişiyor ve oyun dizüstü ve masaüstü bilgisayarları ile aksiyon dolu ve rekabetçi oyun ortamlarında zafer arayan oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merakla beklenen Intel Gamer Days etkinliği kapsamında oyuncular 4-17 Eylül tarihleri arasında Excalibur'un gücü ve performansıyla bilinen G770, G870 ve E650 modellerinde özel indirimlerden, sürprizlerden ve özel hediyelerden yararlanma fırsatını yakalayabilirler. Ayrıca kampanya süresince satın alınan Excalibur bilgisayarlar, Nightingale ve Assassin's Creed Mirage hediyesi ile gelecek.