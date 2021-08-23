GamesCom 2021'in En İyileri Adayları Belli Oldu
GamesCom 2021'in En İyileri adayları bugün itibarıyla belli oldu. Kazananların Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında açıklanacağı oylamanın adayları iddialılar.
GamesCom 2021'in En İyileri adayları oylaması başladı. Ne var ki En İyi Duyuru, En İyi Fragman ve En Çok Beklenen için adaylar henüz belirlenmiş değil. Detaylar haberimizde.
Bu hafta GamesCom 2021 haftası ve haliyle biz oyun severler için oldukça heyecan verici günler geldi. 25 - 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında, geçtiğimiz sene olduğu gibi yine tamamıyla dijital olarak düzenlenecek olan fuar için, yarın TSİ 20:00 sıralarında Microsoft tarafından da özel bir sunum gerçekleştirilecek.
Yepyeni duyuruları ile karşılaşacağımız GamesCom 2021 fuarı sırasında, geliştirilme aşamasındaki oyunlar hakkında da güncel haberler alacak ve yayınlanan yeni fragmanlar ile oynanış videolarını izleyeceğiz. Bunların yanı sıra, elbette geleneksel olarak yapılacak oylamalar ile en iyilerin de seçileceği etkinliği de unutmamak lazım.
Halo Infinite Önemli Özelliklerden Yoksun Olarak Çıkacak
343 Industries tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Halo Infinite önemli özelliklerden yoksun olarak çıkacak.
GamesCom 2021'in En İyileri Adayları Hangileri?
Bugün itibarıyla da GamesCom 2021’in En İyileri için oylamalar da başlamış durumda. Söylenene göre kazananlar Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında açıklanacak. Oylama için aday listesine bakacak olursak, hem oyun türlerine hem de platformlara özgü birçok kategorinin olduğunu görebiliyoruz. Bu kategorilerde de aralarında da Age of Empires IV, Elden Ring, Far Cry 6, FIFA 22 ve Halo Infinite dahil son dönemde karşımıza çıkan yapımlar göze çarpıyor. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.
En İyi Microsoft Xbox Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Far Cry 6, Ubisoft
- Halo Infinite, Microsoft
En İyi Nintendo Switch Oyunu
- Just Dance 2022, Ubisoft
- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
En İyi PC Oyunu
- Age of Empires IV, Microsoft
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Syberia: The World Before, astragon Entertainment
En İyi Sony PlayStation Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment
- The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment
En İyi Aksiyon Macera Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
- Syberia: The World Before, astragon Entertainment
En İyi Aksiyon Oyunu
- Far Cry 6, Ubisoft
- Halo Infinite, Microsoft
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft
En İyi Aile Oyunu
- Just Dance 2022, Ubisoft
- Run Prop, Run!, PlayTogether Studio
- Super Dungeon Maker, rokaplay
En İyi Bağımsız Oyun
- Dorfromantik, Toukana Interactive
- Inua, Arte France
- Lost in Random, Electronic Arts
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Encased, Koch Media
- Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment
En İyi Simülasyon Oyunu
- Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio
- Farming Simulator 22, astragon Entertainment
- Undisclosed Title
En İyi Spor Oyunu
- Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio
- FIFA 22, Electronic Arts
- Riders Republic, Ubisoft
En İyi Strateji Oyunu
- Age of Empires IV, Microsoft
- Company of Heroes 3, SEGA
- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Halo Infinite, Microsoft
- Riders Republic, Ubisoft
- The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment
En İyi Devamlılığı Olan Oyun
- Apex Legends, Electronic Arts
- Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.
- Endzone - A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment
En Özgün Oyun
- Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit
- Riders Republic, Ubisoft
- tERRORbane, Whisper Interactive
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