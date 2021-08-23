GamesCom 2021'in En İyileri Adayları Belli Oldu

GamesCom 2021'in En İyileri adayları oylaması başladı. Ne var ki En İyi Duyuru, En İyi Fragman ve En Çok Beklenen için adaylar henüz belirlenmiş değil. Detaylar haberimizde.

Bu hafta GamesCom 2021 haftası ve haliyle biz oyun severler için oldukça heyecan verici günler geldi. 25 - 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında, geçtiğimiz sene olduğu gibi yine tamamıyla dijital olarak düzenlenecek olan fuar için, yarın TSİ 20:00 sıralarında Microsoft tarafından da özel bir sunum gerçekleştirilecek.

Yepyeni duyuruları ile karşılaşacağımız GamesCom 2021 fuarı sırasında, geliştirilme aşamasındaki oyunlar hakkında da güncel haberler alacak ve yayınlanan yeni fragmanlar ile oynanış videolarını izleyeceğiz. Bunların yanı sıra, elbette geleneksel olarak yapılacak oylamalar ile en iyilerin de seçileceği etkinliği de unutmamak lazım.

GamesCom 2021'in En İyileri Adayları Hangileri?

Bugün itibarıyla da GamesCom 2021’in En İyileri için oylamalar da başlamış durumda. Söylenene göre kazananlar Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında açıklanacak. Oylama için aday listesine bakacak olursak, hem oyun türlerine hem de platformlara özgü birçok kategorinin olduğunu görebiliyoruz. Bu kategorilerde de aralarında da Age of Empires IV, Elden Ring, Far Cry 6, FIFA 22 ve Halo Infinite dahil son dönemde karşımıza çıkan yapımlar göze çarpıyor. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.

En İyi Microsoft Xbox Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft

En İyi Nintendo Switch Oyunu

Just Dance 2022, Ubisoft

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

En İyi PC Oyunu

Age of Empires IV, Microsoft

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

En İyi Sony PlayStation Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

En İyi Aksiyon Macera Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

En İyi Aksiyon Oyunu

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft

En İyi Aile Oyunu

Just Dance 2022, Ubisoft

Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

Super Dungeon Maker, rokaplay

En İyi Bağımsız Oyun

Dorfromantik, Toukana Interactive

Inua, Arte France

Lost in Random, Electronic Arts

En İyi Rol Yapma Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Encased, Koch Media

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

En İyi Simülasyon Oyunu

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

Farming Simulator 22, astragon Entertainment

Undisclosed Title

En İyi Spor Oyunu

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

FIFA 22, Electronic Arts

Riders Republic, Ubisoft

En İyi Strateji Oyunu

Age of Empires IV, Microsoft

Company of Heroes 3, SEGA

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Halo Infinite, Microsoft

Riders Republic, Ubisoft

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

En İyi Devamlılığı Olan Oyun

Apex Legends, Electronic Arts

Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

Endzone - A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

En Özgün Oyun