343 Industries tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Halo Infinite önemli özelliklerden yoksun olarak çıkacak. Peki bahsi geçen bu özellikler hangileri olacak? Geliştirici stüdyonun yaptığı açıklamanın detayları haberimizde.

Xbox konsollarının amiral gemisi diyebileceğimiz serinin ilk oyunu 2001 yılında Halo: Combat Evolved adıyla satışa sunulmuştu. Orijinal üçlemede ana karakterimiz Master Chief ile The Covenant adı verilen yaratık ırkına karşı verdiğimiz yıldızlararası mücadele, yakalanan başarı ile markanın bu günlere gelmesini sağlamıştı.

Hatırlayacağınız üzere son oyun olan Halo Infinite, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuştu. PC (Microsoft Store ve Steam), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olup, yeni nesil konsolun çıkışında piyasada olması hedefleniyordu. Ne var ki yaşanan aksilikler karşısında ertelenmek durumunda kalınmış ve bu yılın son çeyreğinde satış sunulacağı duyurulmuştu.

Geride bıraktığımız zaman zarfında hakkında yeni bilgilere sahip olduğumuz Halo Infinite için 343 Industries oyuncuları bir parça hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamada bulundu.

Halo Infinite Hangi Önemli Özelliklerden Yoksun Çıkacak?

Yayınlanan yeni geliştirici videosunda Halo Infinite Yönetmeni Joseph Staten tarafından söylenene göre, COVID-19 salgını geliştirilme sürecinde 343 Industries stüdyosunun karşılarına önemli engeller çıkartmış. Buna bağlı olarak, ekibin öncelikli olarak kaliteye odaklanması nedeniyle, ana senaryo için kooperatif desteği ve Forge modu oyunun çıkış özellikleri arasında yer almayacak.

Ne var ki bu, iki özelliğin hiçbir zaman oyunculara sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Staten oyunun canlı servis olarak adlandırıldığını ve çıkışı sonrasında yayınlanacak olan güncellemeler ile Halo Infinite’e ekleneceğini söylüyor. Öyle ki, içerik yol haritası oluşturulmuş olup ikinci sezon ile ana senaryo için kooperatif desteği ve üçüncü sezonda da Forge oyuncuların beğenisine sunulacakmış.

Öte yandan, suikast hareketleri de oyunun çıkışında bulunmayacak olan özelliklerden olacak. Yakın bir zaman önce Halo Infinite için bir beta testi gerçekleştirilmişti. Bu test sırasında da oyuncular, animasyon sırasında karakterlerin her türden saldırıya açık olması nedeniyle bu özelliği kapatmışlardı. Bu durumun göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Kıdemli Görev Tasarımcısı Tom French, bahsi geçen özelliğin eklenmesinin anlamlı ve erişilebilir hissedilmesi için bir yol bulmadıkları sürece düşünme aşamasında kalacağını sözlerine ekledi.

Halo Infinite Konusu

Halo 5: Guardians oyunundan sonra Master Chief’in daha etkin bir rolde olacağı Halo Infinite hikayesi, gizemli bir şekilde hasar almış olan bir Halo halkasında geçecek. İnsanlık adına bütün umutlar yok olmuşken, Master Chief geri dönüş yapacak ve gelmiş geçmiş en zalim düşmanlar ile mücadele etmek durumunda kalacak.