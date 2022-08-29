Gamescom 2022 Ödülleri Kazananları Açıklandı
Gamescom 2022 ödülleri kazananları duyuruldu. Peki, çeşitli kategorilerin yer aldığı Gamescom etkinliğinde hangi video oyunları ödüllere layık görüldü?
Gamescom 2022 ödülleri kazananları belli oldu. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başaran Gamescom fuarında hangi yapımlar ödüllere layık görüldü? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
2009 yılında düzenlenmeye başlayan Gamescom fuarı bu yıl 24 Ağustos itibarıyla başladı. 28 Ağustos tarihinde sona eren fuarda Lies of P, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Atlas Fallen, Dune Awakening gibi çok sayıda heyecan verici oyun duyuruldu.
Dünyanın en popüler oyun fuarlarından bir tanesi olan Gamescom'un sona ermesinin ardından En İyi Aksiyon Macera Oyunu, En İyi Bağımsız Oyun, En İyi Aksiyon oyunu, En İyi Aile Oyunu dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde bazı yapımlara ödüller verildi.
Gamescom 2022 Ödülleri Kazananları Listesi
- En İyi Aksiyon Macera Oyunu: Lies of P
- En İyi Aksiyon Oyunu: Metal: Hellsinger
- En İyi Aile Oyunu: Paper Trail
- En İyi Bağımsız Oyun: Inkulinati
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Warhammer 40,000: Darktide
- En İyi Rol Yapma Oyun: Lies of P
- En İyi Spor Oyunu: AEW: Fight Forever
- En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu: IXION
- En Orijinal Oyun: Inkulinati
- En Çok Aranan Microsoft Xbox Oyunu: The Last Case of Benedict Fox
- En Çok Aranan Nintendo Anahtarı Oyunu: Tin Hearts
- En Çok Aranan PC Oyunu: Metal: Hellsinger
- En Çok Aranan Sony PlayStation Oyunu: Lies of P
- En İyi Fragman / Duyuru: Hogwarts Legacy
- En İyi Stand: Bandai Namco Entertainment
Tüm dünyada çok fazla sayıda oyuncunun yakından takip ettiği Gamescom sona erdi. Fuarın sona ermesinin ardından çeşitli kategorilerde bazı yapımlara ödüller dağıtıldı. Etkinlik esnasında Lies of P isimli yapım, sahip olduğu grafikler, atmosfer ve bölüm tasarımları nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.
NEWIZ tarafından PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC platformları için geliştirilmekte olan Lies of P adlı oyun En İyi Aksiyon Macera Oyunu, En Çok Aranan Sony PlayStation Oyunu ve En İyi Rol Yapma Oyun kategorilerinde ödüllere layık görüldü.
Pinokyo'nun hikâyesine tanık olacağımız oyunun 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. En İyi Çok Oyunculu Oyun kategorisinde ise Warhammer 40,000: Darktide, Gamescom'da ödüllere layık görülen oyunlar arasında yer alıyor.
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