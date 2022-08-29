Gamescom 2022 Ödülleri Kazananları Açıklandı

Gamescom 2022 ödülleri kazananları belli oldu. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başaran Gamescom fuarında hangi yapımlar ödüllere layık görüldü? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2009 yılında düzenlenmeye başlayan Gamescom fuarı bu yıl 24 Ağustos itibarıyla başladı. 28 Ağustos tarihinde sona eren fuarda Lies of P, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Atlas Fallen, Dune Awakening gibi çok sayıda heyecan verici oyun duyuruldu.

Dünyanın en popüler oyun fuarlarından bir tanesi olan Gamescom'un sona ermesinin ardından En İyi Aksiyon Macera Oyunu, En İyi Bağımsız Oyun, En İyi Aksiyon oyunu, En İyi Aile Oyunu dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde bazı yapımlara ödüller verildi.

Gamescom 2022 Ödülleri Kazananları Listesi

En İyi Aksiyon Macera Oyunu: Lies of P

En İyi Aksiyon Oyunu: Metal: Hellsinger

En İyi Aile Oyunu: Paper Trail

En İyi Bağımsız Oyun: Inkulinati

En İyi Çok Oyunculu Oyun: Warhammer 40,000: Darktide

En İyi Rol Yapma Oyun: Lies of P

En İyi Spor Oyunu: AEW: Fight Forever

En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu: IXION

En Orijinal Oyun: Inkulinati

En Çok Aranan Microsoft Xbox Oyunu: The Last Case of Benedict Fox

En Çok Aranan Nintendo Anahtarı Oyunu: Tin Hearts

En Çok Aranan PC Oyunu: Metal: Hellsinger

En Çok Aranan Sony PlayStation Oyunu: Lies of P

En İyi Fragman / Duyuru: Hogwarts Legacy

En İyi Stand: Bandai Namco Entertainment

Tüm dünyada çok fazla sayıda oyuncunun yakından takip ettiği Gamescom sona erdi. Fuarın sona ermesinin ardından çeşitli kategorilerde bazı yapımlara ödüller dağıtıldı. Etkinlik esnasında Lies of P isimli yapım, sahip olduğu grafikler, atmosfer ve bölüm tasarımları nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

NEWIZ tarafından PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC platformları için geliştirilmekte olan Lies of P adlı oyun En İyi Aksiyon Macera Oyunu, En Çok Aranan Sony PlayStation Oyunu ve En İyi Rol Yapma Oyun kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

Pinokyo'nun hikâyesine tanık olacağımız oyunun 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. En İyi Çok Oyunculu Oyun kategorisinde ise Warhammer 40,000: Darktide, Gamescom'da ödüllere layık görülen oyunlar arasında yer alıyor.