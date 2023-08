Tatil Dönüşü Oyunun Nabzı Gaming İstanbul'da Atacak

Oyun tutkunları, dünyanın en iyi 8 uluslararası oyun ve e-spor etkinliğinden biri olan Gaming İstanbul'un yeniden başlamasıyla heyecan verici bir oyun turuna hazırlanabilir. Bu yılki etkinlik, önceki yılların tüm coşkusunu tekrar oyuncularla buluşturacak.

22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Yenikapı'daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan Gaming İstanbul (GIST), oyun profesyonelleri için tasarlanmış Indieway adlı önemli bir B2B bileşeni içeriyor.

Indieway, aralarında Execution Labs Kurucu Ortağı Jason Della Rocca ve Remote Control Productions CEO'su Hendrik Lesser'in de bulunduğu küresel oyun endüstrisinden etkili isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. Etkinlik bu yıl yaklaşık 3000 yerel ve uluslararası katılımcıyı ağırlayacak.

Gaming İstanbul (GIST), 22-24 Eylül Tarihlerinde Geri Dönüyor

Gaming İstanbul ayrıca oyun tutkunları için önde gelen oyun ve donanım devlerinin en yeni ürünlerini sergileyecek. Katılımcılar, üç heyecan verici gün boyunca beğenilen e-spor yarışmalarına katılabilir, ünlü yayıncılarla tanışabilir ve kendilerini sayısız oyuna kaptırabilirler. Etkinlik kapsamında alışveriş alanı, cosplay alanı, eğlence alanları ve özel bir geliştirici alanı da yer alıyor.

Gaming İstanbul, bağımsız oyun geliştiricilerine de önemli alan sağlıyor. Gaming İstanbul bu yıl oyuncuları 50'den fazla bağımsız oyun geliştiricisiyle buluştururken, bağımsız oyun geliştiricileri ise bir dizi yatırımcı ile bir araya getiriyor.

Heyecan verici bir şekilde, Gaming İstanbul Türk yetenekler tarafından geliştirilen yeni oyunlar için bir fırlatma rampası görevi görüyor. Kaderin Pusulası gibi başlıklar: İstanbul, Cardboard Town, Land of the Vikings, Resurrection Ertuğrul, Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds, Castle of Alchemists, Book Warrior ve Pile Up gibi oyunlar oyun meraklılarının ilgisini çekecek. Ayrıca, Upgrade Entertainment'ın isimsiz bir PC - Konsol oyunu da etkinlikte duyurulacak ve oynanabilecek.

Indieway, yeni oyun tanıtımları, ilgi çekici detaylar ve ödüllü turnuvalar da dâhil olmak üzere etkinlikle ilgili kapsamlı bilgiler ve bilet detayları www.gamingistanbul.com ve www.biletino.com adreslerinde bulunabilir.