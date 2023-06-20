Indieway Etkinliği Sona Erdi: Sırada GIST Var!

Ertelenen GIST etkinliğinin yerine gerçekleştirilen Indieway sona erdi. 16-17-18 Haziran tarihleri arasında yapılan etkinlikte oyun geliştiricileri bir araya geldi.

Volkswagen Arena ile aynı konumda yer alan MEF Üniversite Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte buluşan oyun geliştiricileri, aynı zamanda birbiriyle rekabet de etti.

Indieway Etkinliği Başarıyla Tamamlandı

Gerçekleştirilen etkinlikte yer alan oyun geliştiricileri, geliştirdikleri oyunların demolarını ziyaretçi oyunculara denetti. Oyunları denemek için geliştiricilerin yanına giden katılımcılar, oyun hikayelerini dinleme ve oyunları test etme fırsatı yakaladı.

Geliştirilen oyunların birçoğu piksel tarzdaki oyunlar olarak katılımcıların karşısına çıktı. Oyunların hemen hemen hepsi güzel ve sürükleyici bulundu ancak oyunların henüz demo hali olması da çok göz ardı edilemedi.

Etkinliğin bir diğer alanında sie konferanslar düzenlendi. Hem birebir hem de online katılan alanın tecrübeli isimleri, söyleşi gerçekleştirdi.

Gaming Istanbul Ne Zaman?

Indieway etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar jüri eşliğinde değerlendirildi ve yarışmanın galibi Juicy Plume Studios'un Clonizer adlı oyunu oldu. Yarışmayı kazanan geliştiriciler 20.000 TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.

Etkinliğin tamamlanmasının ardından oyuncuların büyük çoğunluğu Gaming Istanbul'u beklemeye başladı. Etkinlik bu sene 22-23-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.