Gangstar Mirage City'nin Ön Kayıtları Başladı

Gangstar serisinin yeni oyunu Gangstar Mirage City, resmî web sitesi üzerinden ön kayıt işlemine açıldı. Ücretsiz açık dünya aksiyon RPG oyunu için ön kayıt işlemi yapan oyuncuları özel lansman ödülleri bekliyor. Bu oyunun Android ve iOS cihazlar için geliştirildiğini belirtelim.

Gangstar Mirage City'nin Ön Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır?

Açık dünya aksiyon RPG oyununun ön kayıtları, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde Gangstar Mirage City'nin web sitesi üzerinden açıldı. Web sitesini ziyaret ettikten sonra "Ön Kayıt Yap" butonuna tıklayın ve ardından ekranda yer alan talimatları takip edin. 20 Ağustos 2026'da başlayacak ön lansman döneminde arkadaşlarını davet eden kullanıcılar ek ödüllerin sahibi olacak.

Ön kayıt döneminin en önemli fırsatlarından biri 'Global Vault Heist' adlı ödül kampanyası. Kampanya, toplam kayıt sayısı arttıkça yeni oyun içi ödülleri sırayla devreye sokuyor. Böylece ödüller tüm oyuncuların katılımıyla topluca kazanılıyor. Oyuncular katıldıkları çeteye özel bir avatar ödülü kazanıyor. Takımına en fazla üç arkadaşını davet edenler ise ön kayıt ödüllerini artırıyor.

Gangstar Mirage City Nasıl Bir Oyun?

Gangstar Mirage City, yakın gelecekteki bir şehirde geçiyor. Oyuncular şehri istedikleri gibi geziyor, kendi kararlarını veriyor ve bu kararlar oyunun gidişatını değiştiriyor. Oyunda hem ana hikâye görevleri hem de serbest oynanış bir arada bulunuyor. Oyuncular görevleri istedikleri sırayla yapıyor ve çıkan olaylara göre kendi yollarını çiziyor.

Oyuncular spor arabalardan zırhlı araçlara kadar birçok aracı topluyor, bunları modifiye ediyor ve yarışlara katılıyor. Arkadaşlarıyla birlikte uyum gerektiren ortak görevler yapıyor. Ele geçirdikleri bölgeler onlara hem gelir hem de güç kazandırıyor. Oyuncular araçlarını ve silahlarını geniş seçeneklerle özelleştirerek kendi tarzını yaratıyor.

Ayrıca takım hâlinde araç savaşlarına, son oyuncu ayakta kalana kadar süren düellolara katılıyor. Bu modları hem tek başına hem de ekip olarak oynayabiliyor. Oyuna zaman içinde yeni modlar ve haritalar da ekleniyor. Oyuncular bununla birlikte şehrin hâkimiyeti için mücadele eden dört gruptan birine katılabiliyor.

18 yaş ve üzeri oyunculara yönelik yapım, geniş bir cihaz yelpazesinde sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı. Düşük sistem gereksinimleri ve küçük boyutlu ilk indirmesi sayesinde oyun, üst düzey olmayan telefonlarda dahi akıcı biçimde oynanabiliyor.

Gangstar Mirage City Türkçe Dilini Destekliyor mu?

Gangstar Mirage City, ön lansman sonrasında dokuz dilde oynanabilecek. İngilizce, Tagalogca, Endonezce, Tayca, Rusça, Türkçe, Arapça, Brezilya Portekizcesi ve Latin Amerika İspanyolcası, oyunda metin olarak yer alacak, seslendirmeler ise İngilizce olacak. Menülerden görevlere, diyaloglardan eşya açıklamalarına kadar tüm içerik oyuncunun seçtiği dilde sunulacak. Ön lansman dönemi Türkiye ile birlikte Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Latin Amerika bölgelerini kapsayacak.