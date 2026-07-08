Bu Telefon, Şarj Aletinin Yerini Unutturuyor! Bütçe Dostu Fiyatı Var

Motorola, bir süredir beklenen yeni akıllı telefonunu tanıttı. Moto G77 Power olarak adlandırılan model, yüksek yenileme hızı, batarya kapasitesi ve dahasıyla birlikte geliyor. En iyi yanlarından birini ise ıslak ellerle bile ekranın dokunmatik özelliğinin sorunsuz bir şekilde çalışması oluşturuyor.

Moto G77 Power'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.72 inç

6.72 inç Çözünürlük: Full HD+

Full HD+ Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 1050 nit

1050 nit Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Islak Elle Kullanım: Destekliyor

Destekliyor İşlemci: Dimensity 6400

Dimensity 6400 Ses: Dolby Atmos ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlörler

Dolby Atmos ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlörler RAM: 8 GB LPDDR4X (Sanal RAM desteği ile 24 GB'a kadar artırılabilir)

8 GB LPDDR4X (Sanal RAM desteği ile 24 GB'a kadar artırılabilir) Depolama: 128 GB (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir)

128 GB (microSD desteği ile 1 TB'a kadar artırılabilir) Arka Kamera: 50 MP (Sony LYTIA 600 sensörü) ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP (Sony LYTIA 600 sensörü) ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Dayanıklılık: IP64 sertifikası ve MIL-STD-810H

IP64 sertifikası ve MIL-STD-810H Yazılım: Android 16

Moto G77 Power'ın Ekran Özellikleri Neler?

Moto G77 Power, video izlemek, oyun oynamak ve sosyal medyada gezinmek için yeterli bir alan sunan 6.72 inç ekran boyutuna sahip. Full HD+ çözünürlük sayesinde detayların net bir şekilde görülmesini sağlanırken 120Hz yenileme hızı sayesinde çok daha akıcı animasyonlara sahip olunuyor. Öte yandan 1050 nit maksimum parlaklık değeri sayesinde ekranı gün ışığı altında net şekilde görebiliyorsunuz.

Cihaz, özel renk iyileştirme teknolojisi ile donatıldı. Bu, renklerin daha canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde görülmesine olanak tanıyor. Seyir keyfini genel olarak olumlu açıdan etkiliyor. Bu arada cihaz, dokunmatik özelliği sayesinde ıslak ya da terli ellerle ekrana dokunduğunuzda bile algılama sorunu yaşatmıyor.

Moto G77 Power'da Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde akıllı telefonu sürekli şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Yoğun kullanımda bile sizi yarı yolda bırakmıyor. Sadece gün içinde arada sırada sosyal medyaya göz atan biriyseniz 2 güne kadar kullanım süresi bile elde edebilirsiniz. Bu arada Haziran 2026'da tanıtılan Moto G Max'in de Dimensity 6400 işlemcisiyle piyasaya sürüldüğünü not düşelim.

Moto G77 Power'ın İşlemcisi Nedir?

Cihazda Dimensity 6400 işlemcisi mevcut. Hatırlatmak gerekirse bu işlemci, daha önce TECNO Spark 50 5G, TECNO POP X 5G, Moto G Max, Infinix Hot 60i 5G ve daha birçok modelde tercih edildi. Oyun performansı hakkında fikir edinmesi adına birkaç popüler oyunda kaç FPS verdiğini şöyle gösterebiliriz:

Genshin Impact (Çok yoğun efektlere sahip, grafikleri gelişmiş ve sistemi epey zorluyor): 30 FPS

30 FPS PUBG Mobile: 60 FPS

60 FPS Mobile Legends Bang Bang: 60 FPS

60 FPS Call of Duty Mobile: 60 FPS

Moto G77 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?

Moto G77 Power, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan tek bir sürümle piyasaya sürülecek. Bu versiyonu ile 25 bin 999 rupi fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Güncel kurla ele alacak olursak 12 bin 778 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle beraber nihai fiyat 24 bin TL civarında olabilir.

Moto G77 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de Motorola Razr 60 ve Motorola Edge 70 modelleri satılıyor fakat satışta olan modellerin arasında G serisi bir model yok. Eğer Motorola'nın planlarında bir değişiklik olmazsa -ki bu çok da düşük bir olasılık değil- Moto G77 Power da Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşmayacaktır.

Editörün Yorumu

Motorola'nın yeni Moto G77 Power modelinin günlük kullanım için yeterli olduğu kanaatindeyim. Özellikle daha çok sosyal medya kullanma amacıyla bir telefon arayanlar tarafından tercih edilebilir. Çok üst düzey bir oyun performansı sunmuyor ama pek çok popüler oyunu da sorunsuz şekilde oynatıyor. Üstelik uygun bir fiyat etiketi de var.