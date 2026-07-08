Uygulamalara Ödeme Yapanlar Dikkat! Daha Erken Para Çekilecek

Google, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gitti. Şirket, Google Play'in hizmet şartlarını güncelledi. Henüz değişiklikler geçerli hâle gelmese de çok yakın bir zamanda uygulanmaya başlanacak. Büyük bir çoğunlukla yeterince açık olmayan kısımları netleştirmek amacıyla yapılan güncelleme, abonelik ödemeleri için de kritik değişiklik içeriyor.

Uygulamalar İçin Abonelik Ödemeleri Ne Kadar Erkene Çekildi?

Bildiğiniz üzere Google, şimdiye kadar Play Store üzerinden yayınlanan Android uygulamaları için başlatılan abonelik ödemelerinin yenileme işlemlerinin ücretini 24 saat önceden tahsil ediyordu. Yani bir sonraki abonelik yenilemesi gerçekleşmeden 1 gün önce ücret alınıyordu. Bu kural değişti. Şirket, süreyi 48 saate çıkardı. Dolayısıyla abonelik yenileme ücreti, son tarihten iki gün önce çekilecek.

Google Play'in Hizmet Şartlarında Başka Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Google, arka planda gerçekleşen veri kullanımları ya da güncelleme işlemlerinden tamamen kullanıcının sorumlu olduğunu açık bir şekilde beyan etti. Bu, mobil operatörlerin size yansıtabileceği bütün internet aşım gibi ek ücretlendirmeden şirketin herhangi bir sorumluluk kabul etmediği anlamına geliyor.

Okuyanların mutlaka dikkatini çekmiştir, eskiden hizmet şartlarında sistem hizmetlerinden neredeyse hiç bahsedilmiyordu. Yeni sürümde sistem uygulamalarına özel tamamen yeni bir bölüm oluşturuldu. Google Play Store, Google Play hizmetleri ve Android işletim sistemindeki güncellemeler gibi hizmetlerin nasıl çalıştığı bu bölümde kapsamlı şekilde açıklandı. Bu hizmetlerin cihaz kullanılmadığında -örneğin ekran kilitliyken dahi- veri tüketimine sebep olabileceğinin altı çizildi.

Güncellenen Google Play Hizmet Şartları Ne Zaman Geçerli Olacak?

Google Play'in güncellenen hizmet şartları, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm dünyada geçerli hâle gelecek. Bu değişikliklere her Android kullanıcısının dikkat etmesi gerekiyor. Abonelik ücretlerinin 48 saat önceden çekilmeye başlanması gibi sürprizlerle karşılaşmamak için iptal etmek istediğiniz abonelikleri şimdiden gözden geçirmenizde fayda var.

Editörün Yorumu

Google Play'in hizmet şartlarında yaptığı değişiklikler genellikle çok incelenmez ama bu sefer hizmet şartlarının kesinlikle mercek altına alınması gerektiği kanaatindeyim. Eğer pek çok kullanıcı gibi hâlihazırda devam eden abonelikleriniz varsa ve bunları iptal etmeyi düşünüyorsanız 48 saat önceden çekim yapılmasına sebep olacak bu değişikliğe karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz iptal etmeden ücret çekilebilir ve aboneliğiniz 1 ay daha uzatılabilir.