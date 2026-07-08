Apple'dan Çok İnce Yeni Telefon Geliyor! Batarya Kapasitesi Sızdı

Apple'ın aşırı ince yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone Air 2'nin batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, serinin bir önceki modelinden daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu da yeni modelin daha uzun bir pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

iPhone Air 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

iPhone Air 2, 3.500 mAh veya daha yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, günümüz standartlarına göre çok yüksek görünmese de serinin önceki modeline göre ciddi bir artış olacağı anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone Air'de 3.149 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun gövdesini daha ince hâle getirirken batarya kapasitesini artırmak mühendislik açısından oldukça zorlu bir süreç. iPhone Air'in yalnızca 5,64 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Telefon bu ince gövdesine rağmen söz konusu kapasiteyi barındırarak sınırları zorlamıştı. Şimdi ise yeni model bu inceliği koruyarak daha yüksek bir batarya kapasitesi ile satışa sunulacak.

Bu mühendislik başarısının arkasındaki en büyük gücün ise donanım optimizasyonu olması bekleniyor. İddiaya göre yeni model gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu yeni işlemcinin sunacağı yüksek verimlilik, 3.500 mAh bataryanın çok daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Böylece cihaz, ilk nesle kıyasla çok daha uzun bir pil ömrü sunabilecek.

İşlemci tarafındaki bu verimliliğe Apple'ın yazılım tarafındaki başarısı da eşlik edecek. Cihazın piyasaya sürüleceği dönemdeki güncel iOS sürümünün A20 Pro ile oldukça iyi bir optimizasyonla çalışacak özellikle arka plan güç tüketimini daha da düşürmesi bekleniyor. Böylece daha uzun pil ömrü elde edilecek.

Bu arada 7,95 mm kalınlığında olan iPhone 17'de 3.692 mAh batarya kapasitesi, 8,75 mm kalınlığında olan iPhone 17 Pro'da ise 3.998 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. iPhone 17 Pro Max'in de 8,75 mm kalınlığında olduğunu ve 4.823 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,55 inç

6,55 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro Arka Kamera: 48 MP ana kamera ve ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera ve ultra geniş açılı kamera Batarya: 3.500 mAh

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2'nin 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone Air, 2026 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone Air 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone Air dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

iPhone Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 107 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone Air 2, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 110 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Günümüzde piyasaya sürülen telefonların batarya kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda 3.500 mAh az gibi görüenbilir ancak bu değerin aşırı ince bir gövdeye sahip telefonda yer alacağını unutmamak gerekiyor. Yeni iPhone modeli, ince ve hafif bir yapıda olmasına rağmen serinin bir önceki modelinden daha yüksek bir kapasite ile birlikte gelecek. Bu da yeni telefonun incelik ve ağırlıktan ödün vermeden çok daha uzun bir pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.