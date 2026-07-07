En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! İlk 3'te 6 Yıllık Oyun Var

Valve, her hafta oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren liste yayınlamaya devam ediyor. Bu hafta yayınlanan liste ise 30 Haziran - 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok hangi PC oyunlarının satın alındığını ortaya koydu. Geçtiğimiz haftalarda da birinci sırada yer alan bir bağımsız oyun, bir kez daha zirvede konumlandı.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türk oyuncular, 30 Haziran ila 7 Temmuz 2026 tarihlerinde Steam üzerinden en çok Meccha Chameleon'ı satın aldı. Bilmeyenler için bu bir bağımsız oyun ve lemorion_1224 tarafından geliştirilip yayınlandı. Saklambaç oyunu konseptinden hareketle geliştirilen oyunda saklanan taraf kendini boyayarak kamufle ediyor. Ebeler ise etrafı dikkatlice inceleyerek onları bulmaya çalışıyor.

Listenin ikinci sırasında EA Sports FC 26 konumlandı. En iyi futbol oyunları arasında yer alan bu oyunda lisanslı oyuncular ve takımlar alarak maç yapabiliyorsunuz. Yanınızda bir arkadaşınız varsa onunla aynı takımda ya da birbirinize rakip olduğunuz maçlar başlatabiliyorsunuz. Bir arkadaşınız yoksa çevrim içi moda katılıp yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Meccha Chameleon Cyberpunk 2077 Dead by Daylight Assassin's Creed Black Flag Resynced EA Sports FC 26 ARK: Survival Ascended Grand Theft Auto V Enhanced The Binding of Isaac: Rebirth Red Dead Redemption 2 Baldur's Gate 3

Dünyanın en çok satın aldığı oyun, Türkiye'de en çok para harcanan yapımla aynı oldu. Lemorion_1224'ün bağımsız oyunu, dünya genelinde de en çok satın alınan oyun oldu. Hatırlatmak gerekirse bu yapım, geçtiğimiz günlerde 2026'nın en çok satılan oyunu unvanına ulaşmıştı. Geldiği noktada Forza Horizon 6 gibi yapımlara bile fark atmış durumda.

Dünyanın Steam'de en çok satın aldığı ikinci oyun, açık dünya oyunları arasında yer alan ve hayatta kalmaya çalışan V adlı bir paralı askeri yönettiğimiz Cyberpunk 2077 oldu. CD Projekt, geçtiğimiz günlerde bu yapımın toplamda 40 milyon satış miktarına ulaştığını duyurdu. Aslına bakacak olursanız başta bugünlerin geleceğini tahmin etmek mümkün değildi.

Siberpunk türüne sahip oyun, ilk piyasaya sürüldüğü dönem oyun hatalarla doluydu. Bazı cihazlarda oyundan atma gibi sorunlar da yaşanıyordu. Elde edilen başarı, CD Projekt'in pes etmemekte ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi. Şu an dünyanın Steam'de en çok satın aldığı ikinci oyun konumunda. Üstelik bunu 2020'de çıkışını gerçekleştirmiş olmasına rağmen başardı.

Editörün Yorumu

Meccha Chameleon'ın bu hafta da zirvede konumlanması, benim için pek şaşırtıcı olmadı. Evet, bağımsız oyunlara artık yoğun ilgi gösteriliyor ama tek sebep bu değil. Oyunun fiyatı epey düşük. Ayrıca yayıncıların ve içerik üreticilerinin çok ciddi desteğini aldı. Bunlarla zaten çok büyük ivme yakaladı ve şimdiye kadar da bu ivmeyi korumayı başardı.

Benim bu oyunla ilgili endişem, başarısını korumak için şimdiye kadar kayda değer bir ilerleme kaydedilmemesi. Geliştiricisi şu an ilgi çekici bir güncelleme üzerinde çalışıyor ama ortaya çıkan son bilgilere göre oyunda hile kullanım oranı artmaya başladı. Lemorion_1224 bunların önüne geçer, oyunu sadece PC ile sınırlı bırakmayıp mobil pazara da getirirse ileride örnek gösterilebilecek yapımlar arasında yerini alabilir. Ama şu anki hâliyle uzun vadede başarısını koruyacağını pek zannetmiyorum. Belki bir iki hafta daha. Daha sonra yavaş yavaş popülaritesini kaybetmeye başlaması muhtemel.