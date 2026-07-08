Game Pass'e Binlerce TL Değerindeki 10 Oyun Geliyor! Tarih Belli Oldu

Game Pass, abonelik tabanlı bir oyun hizmeti. Oyunculara çeşitli oyunlar sunulması için bu hizmetin sunduğu kütüphaneye düzenli olarak yeni oyunlar ekleniyor. Bu kapsamda Temmuz ayının ilk yarısında Game Pass kütüphanesine hangi yapımların ekleneceği açıklığa kavuştu. Ayrıca bu oyunların aboneler için ne zaman ücretsiz erişime açılacağı da netlik kazandı.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Gears of War: Reloaded (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 9 Temmuz

9 Temmuz Tamashika (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 9 Temmuz

9 Temmuz Ascend to Zero (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 13 Temmuz

13 Temmuz PBA Pro Bowling 2026 (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 14 Temmuz

14 Temmuz Quarantine Zone: The Last Check (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 15 Temmuz

15 Temmuz Mavrix by Matt Jones (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 16 Temmuz

16 Temmuz FixForce (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 17 Temmuz

17 Temmuz Fogpiercer (PC): 17 Temmuz

17 Temmuz The Planet Crafter (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 21 Temmuz

21 Temmuz Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Bulut, Xbox Series X / S ve PC): 21 Temmuz

Game Pass'e bu ay gelecek oyunların arasında Gears of War: Reloaded, Ascend to Zero, Quarantine Zone: The Last Check, FixForce, Tamashika, Fogpiercer ve The Planet Crafter gibi yapımlar bulunuyor. Yukarıdan da görebileceğiniz üzere bu oyunların her biri aynı anda yayınlanmayacak. Bunları oynamak için bir süre beklemeniz gerekecek.

Gears of War: Reloaded Nasıl Bir Oyun?

Gears of War: Reloaded, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir oyun. Ayakta sabit bir şekilde durmak yerine duvarların ve siperlerin arkasına saklanıp ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyunda gezegenin Locust tarafından istila edilmesinden 14 yıl sonrası ele alınıyor. Amacınız, Locust adı verilen bu tehdidi ortadan kaldırmak ve insanlığı kurtarmak.

Tamashika Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafikli oyunları sevenlere hitap eden Tamashika, dar bir alanda düşmanları alt ederek ilerlediğiniz yapım. Ne büyük bir hikâyesi ne ara sahneler ne de kilidi açılacak kostüm ve benzerleri var. Çok sade bir yapım. Ateş ediyorsunuz, şarjör yeniliyorsunuz. Gelen saldırıları engelleyebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde bir şey beklememeniz gerekiyor.

Ascend to Zero Nasıl Bir Oyun?

Ascaned to Zero'da en önemli unsurlardan biri, zaman yönetimi. Bu, sizin oyundaki en büyük silahınız. Zamanı kontrol ederek savaşın seyrini siz belirliyorsunuz. Kendi oyun tarzınıza göre karakterinizi şekillendirebiliyor, silahlar geliştirebiliyorsunuz. Amacınızsa karakterinizi en üst seviyeye getirmek.

PBA Pro Bowling 2026 Nasıl Bir Oyun?

PBA Pro Bowling 2026, bowling oyunu arayanlar tarafından severek oynanacak bir yapım. Gerçekçi fizik kurallarına sahip bir yapım. Strateji ve beceriniz ön planda. Zemin koşulları zamanla değişiyor. Bu değiştikçe topun gideceği yön de doğal olarak değişiyor. Siz de bu zeminlere göre bir strateji belirliyorsunuz.

Quarantine Zone: The Last Check Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Quarantine Zone: The Last Check, bir salgın sırasında hem gelen insanlarda semptom olup olmadığına karşı inceliyor hem içerideki insanların yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Verdiğiniz kararların kalıcı etkileri oluyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Mavrix by Matt Jones Nasıl Bir Oyun?

Mavrix by Matt Jones, 100 kilometrelik büyük bir tepeden aşağı doğru indiğiniz bir bisiklet sürme oyunu. Gerçekçiliği ön plana alıyor. Bisikleti son derece detaylı bir şekilde kontrol etmeniz mümkün. Kendi sürüş stilinizi tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Profesyonel bir dağ bisikletçisi olarak liderlik tablosunda zirveye çıkmaya çalışıyorsunuz.

FixForce Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan FixForce, arkadaşlarınızla birlikte eğlenebileceğiniz türden bir oyun. Sizinle birlikte en fazla 6 oyuncuya kadar destekliyor.Takım çalışması büyük önem taşıyor. Arkadaşlarınızla konuşurken sesiniz sadece yakındakilere gidiyor. Yani sizden uzaksa sizi duyamıyor. Amacınız, minibüsle bırakıldığınız tehlikeli çalışma sahalarındaki arızalı makineleri bulmakve doğru yedek parçaları toplayıp tamir etmek.

Fogpiercer Nasıl Bir Oyun?

Fogpiercer, sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. Attığınız her kart, trenin vagonlarını, silahlarınızı, hackerlık gibi özel becerilerinizi temsil ediyor. Temelde önünüzü kesmeye çalışanlara karşı mücadele veriyorsunuz. Önce siz hamlenizi yapıyorsunuz, daha sonra düşman yapıyor. Bu şekilde ilerleyen bir savaş sistemi mevcut.

The Planet Crafter Nasıl Bir Oyun?

The Planet Crafter, bir hayatta kalma oyunu ama burada zombiler, canavarlar ve benzerleri yok. Doğaya karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. En büyük düşmanınız ise susuzluk, oksijensizlik ve benzeri unsurlar. İster tek başınıza ister 10 kişiye kadar co-op modu ile arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Çorak bir gezegeni baştan aşağı değiştiriyorsunuz.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Nasıl Bir Oyun?

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, farklı parklarda size verilen süre içinde kaykay ile havada taklalar atmaya, çeşitli yüzeylerin üzerinde kaymaya, duvarları kullanarak kombolar yapmaya çalışıyorsunuz. Hepsinin temelinde de maksimum puanı toplama hedefi yatıyor. Oyunda birçok kaykaycı mevcut, aralarından seçim yapabiliyorsunuz. Farklı modlar arasından seçim yaparak daha farklı bir oynanışa sahip olabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında oldukça eğlenceli yapımlar olduğunu düşünüyorum. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, The Planet Crafter ve Gears of War: Reloaded'ın listede en çok beklediğim oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Bu tür yapımları beğeniyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim.