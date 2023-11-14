Chris Pratt'li Garfield Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Lazanya tutkunu, unutulmaz turuncu kedimiz önümüzdeki yaz beyazperdede seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sony Pictures, Jim Davis tarafından yaratılan çizgi roman karakterlerinin animasyon uyarlaması olan "The Garfield Movie"nin fragmanını resmî olarak yayınladı.

Chris Pratt tarafından seslendirilen Garfield ve onun sadık ve sessiz köpek arkadaşı Odie, yaklaşmakta olan animasyon komedi filminde Garfield'ın uzun süredir kayıp olan babası Vic (Samuel L. Jackson) adında pasaklı bir sokak kedisiyle birlikte yüksek bahisli bir soyguna katılmak için mükemmel hayatlarını terk edecekler.

Garfield Fragmanı

Fragmanda genç Garfield yağmurlu bir gecede bir İtalyan restoranının karşısındaki sokakta bulunan bir sandığa sığınıyor. Kokudan etkilenen Garfield, Jon Arbuckle'ın tek başına yemek yediği sokağın karşısına doğru ilerliyor.

Pencerede Garfield'ı gören Jon, turuncu kediyi restorana alıyor ve ona pizzasından ikram ediyor. İkili anında kaynaşıyor ve böylelikle Jon, Garfield'ı sahipleniyor. Garfield ise izleyicilere "Jon'u işte böyle evlat edindim." diyor.

Fragmanın geri kalanı Garfield'ın yeni hayatına uyum sağlamasını, baba-oğulun yeniden bir araya gelmesini ve Vic'i tanımak için konfor alanından çıkmasını gösteriyor.

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