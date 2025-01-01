Ahmet Kural'ın Gassal'ından 2. Sezon Fragmanı Geldi

Ahmet Kural'ın başrolde olduğu Gassal dizisi, ikinci sezonuyla Tabii platformunda sahne almaya hazırlanıyor. Tabii'nin resmi Youtube kanalından dizinin ikinci sezonu için fragman yayınlandı.

Fragmanda kadın bir gassalın, ana karakter Baki'ye (Ahmet Kural) eşlik ettiğini görüyoruz. Kural'a eşlik eden bu karakteri Hande Soral canlandırıyor.

Gassal 2. Sezon Fragmanı

Tabii'nin Youtube kanalında yayınlanan Gassal 2. sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Gassal Dizisinin Konusu Ne?

Ahmet Kural dizide otuzlu yaşlarda bir gassalı canlandırıyor. Gassal Baki, oldukça içine kapanık ve insanlardan uzakta duran yapıda bir adamdır. Ölümle karşı karşıya kaldığında aklına bir soru düşer: Ölünce beni kim yıkacak? Sorduğu sorudan rahatsızlık duyar ama cevabını da merak ettiğinden mizahi bir serüvene atılır.

Dizide Ahmet Kural'ın yanı sıra Ezgi Özyürekoğlu, Sibel Aytan ve Muharrem Türkseven gibi başarılı isimler rol alıyor.