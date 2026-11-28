GTA 6 oynadıktan sonra konsolunun bir daha açılmadığını söyleyen oyuncuların sayısı artıyor. İlk olarak PS5 kullanıcılarının yaşadığı donanım sorunları, şimdi Xbox Series X ve Series S modellerinde görülmeye başladı. Bazı cihazlar uzun süre oynadıktan sonra konsolun aniden kapandığını belirtiyor. Bazıları ertesi gün konsolu açmaya çalıştığında hiçbir şey olmadığını ifade ediyor.

GTA 6 Oynarken Neden Xbox Series X ve Series S Bozuluyor?

Polonyalı tamir teknisyeni modyfikatorcasper, son dönemde servisine gelen Xbox cihazlarının sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtti. Polonya'daki PlayStation konsollarının sayısı, Xbox modellerinden çok daha yüksek olsa da Xbox cihazları artık tamire gelen ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Önceki aylarda bu oran çok daha düşüktü.

Oyuncuların karşılaştığı sorunlar da farklılık gösteriyor. GTA 6 oynarken aniden kapanan konsolların yanı sıra ciddi performans düşüşü, güncellemenin yüklenememesi ya da tamamen açılmaz hâle gelen cihazlar var. Bazı Xbox Series X / S modellerinden görüntü sinyali de alınamıyor.

Sorun her zaman GTA 6 oynandığı sırada ortaya çıkmıyor. Örneğin bir oyuncu, Xbox Series X'inde uzun süre GTA 6 oynamış, bir süre sonra konsolu kapatıp uyumuş ve ertesi sabah konsolu açmak istediğinde hiçbir gelişme olmadığını görmüş. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sorun herkeste aynı şekilde meydana gelmiyor. Başka bir kullanıcı da sadece 10 dakika oynadıktan sonra konsol çalışmamaya başlamış.

Bazıları da daha az sinir bozucu sorunla karşı karşıya kalıyor. Örneğin bir oyuncunun aktardıklarına göre oyun sürekli ana menüye dönüyor. Bu, oyunda ilerlemesini imkânsız hâle getirebilir ama en azından konsolu tamamen işlevsiz hâle gelmiyor. O yüzden diğerlerine göre daha hafif bir sorun gibi kalıyor.

PS5'teki Sıvı Metal Sorunu Xbox'ta da mı Var?

PlayStation 5'teki donanım sorunlarının başında sıvı metal kaynaklı problemler geliyor. Aynı teknisyen, servise gelen bazı PlayStation 5 modellerinde sıvı metal sızıntısını arızayla bağlantılı etkenlerden biri olarak tespit ettiğini aktarıyor. Fakat Xbox modellerinde de aynı sorun olduğu henüz doğrulanmadı.

Uzun süre yüksek kaynak tüketimi gerçekleşen konsollarda aşırı ısınmadan kaynaklı olası problemler üzerinde duruluyor. Xbox Series X ve Series S modellerinin tamiri de servisler için ayrı bir uğraş gerektiriyor. Teknisyen, bu konsolları incelemek için özel araçlar geliştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Arıza tespitinin daha az standart olması, sorunun kaynağını bulmayı da zorlaştırıyor.

Son GTA 6 Güncellemesi, Konsollardaki Sorunları Çözdü mü?

Rockstar Games, 23 Kasım'da GTA 6 için bir güncelleme yayınladı. Yama, çökme sorunlarıyla ilgili çeşitli düzeltmelerin yanında başka hatalara yönelik iyileştirmeler de içeriyordu. Buna rağmen güncellemeden sonra da sorun yaşayan oyuncular var.

Tabii ki sorunun odak noktasında tamamen GTA 6'nın olduğu söylemek de zor. Öyle ki bazı oyuncular oyunu tamamen sorunsuz şekilde oynuyor. Belki de uzun süredir kullanılmayan konsolların GTA 6 için yeniden çalıştırılması, servislere gönderilen ürün sayısının artmasına sebep olmuştur. Daha önce fark edilmeyen donanım sorunları, bu yoğun kullanım sürecinde ortaya çıkmıştır.

Belki de çok fazla GTA 6 oynamak, soğutma veya güç kaynağı sorunları yaşanan konsollardaki mevcut problemleri tetiklemiştir. Tabii, bunlar şimdilik bir ihtimalden ibaret. Henüz sorunun sebebi kesinlik kazanmadı. Dahası, oyuncudan oyuncuya da arızanın derecesi değişiklik gösteriyor.

Editörün Yorumu

PS5'te başlayan sorunların Xbox'lara da sıçraması, GTA 6 oynayan konsol sahiplerini tedirgin edebilir ancak bunun her oyuncu tarafından kesin yaşanacak bir problem olarak görülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Oyunun çıkışından bu yana epey vakit geçti. Canlı yayında sorun yaşayanlar da oldu, hiç durmaksızın oyunu oynamaya devam edenler de oldu. O yüzden şu ana kadar sorun yaşamadıysanız paniklemek yerine oyunun keyfini çıkarmanızı öneririm.