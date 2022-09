Apple Geçen Yıl iPhone Kullanılarak Çekilen Fotoğraf Sayısını Açıkladı

Apple geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone 14 serisini görücüye çıkardı. Özellikleriyle dikkat çeken yeni serinin yanı sıra yeni AirPods ve Apple Watch'lar da geceye damga vurdu. Etkinlikte elbette sadece yeni donanım tanıtımları yapılmadı. Bazı önemli bilgileri de öğrenme şansına sahip olduk.

Düzenlenen "Far out" etkinliğindeki önemli bilgilerden birisi aynı zamanda oldukça da şaşırtıcı. Apple'ın paylaştığı bilgiye göre geçen yıl iPhone ile Dünya çapında 3 trilyondan fazla fotoğrafın çekildiği ve bunun, "iPhone"un her zaman "hayatınızın anlarını hızlı ve zahmetsizce yakalamaya hazır" olduğunu kanıtladığı anlamına geldiği söylendi.

Geçen Yıl iPhone Kullanılarak 3 Trilyon Fotoğraf Çekildi

İstatistik, açılış konuşması sırasında Apple'ın kamera kalitesi üst düzey yöneticisi Caron Thor tarafından paylaşıldı. Geçen yıl tüm iPhone'larda çekilen 3 trilyon fotoğraf, Apple'ın ‌‌iPhone‌‌ kullanıcıları tarafından çekilen fotoğrafları Instagram'da, Apple'ın web sitesinde ve Dünya çapındaki reklam panolarında öne çıkararak tanıtan popüler ‌‌iPhone'da Çekim‌‌ reklamlarında yer alıyor.

‌iPhone‌'un fotoğrafçılıktaki ivmesini devam ettirmeyi uman Apple, özellikle üst seviye iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max olmak üzere iPhone 14'ün kamerası konusunda önemli adımlar attı. Yeni üst düzey kameralar daha geniş lensler, tamamen yeni bir 48MP geniş kamera ve daha fazlasını içeriyor.