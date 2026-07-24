Porsche'nin Yapmadığını İtalyanlar Yapıyor: Ortadan Motorlu 911 Geliyor!

Spor otomobil dendiğinde akla gelen ilk modellerden bir tanesi de hiç kuşkusuz Porsche 911 oluyor. Porsche, 911 modelinin ikonikleşen tasarım çizgisi ve arkadan motorlu yapısını uzun yıllardır koruyor ve değiştirmeyi reddediyor. İtalyan otomotiv markası Angelelli ise 911'i alıp başka bir boyuta taşıma hedefinde.

Ortadan Motorlu Porsche 911'i Kim Üretiyor?

Porsche, 911 modelini yıllardır mümkün olan en az değişiklikle sunmaya devam ediyor. Ortadan motorlu araçlar daha iyi bir sürüş dengesi sunuyor olsa da Alman üretici 911'in artık ikonikleşen sürüş karakterini değiştirmemek için aracın arkadan motorlu yapısını koruyor. Sınırlı sayıda üretilen GT1 homologasyon modellerini saymazsak Porsche daha önce hiç ortadan motorlu bir 911 üretmedi.

İtalyan Angelelli şirketi ise bu konuda oldukça farklı düşünüyor. Angelelli, Project 754 projesi kapsamında 754 R ve 754 M olarak adlandırılan iki farklı 911 üretmeyi planlıyor. 754 R versiyonu 911'in arkadan motorlu yapısını korurken 754 M'in ise ortadan motorlu olarak sunulması planlanıyor.

Ortadan Motorlu Porsche 911 Hangi Motora Sahip Olacak?

Angelelli, ortadan motorlu 911 projesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket Porsche'nin 4,075 ve 4,11 litrelik 6 silindirli boxer motorlarını analiz etmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu motorlardan birisini kullanmayı planlayan Angelelli; özel hava girişleri, egzoz sistemleri ve yeni soğutma sistemleri geliştireceklerini belitti.

İtalyan şirket bu değişikliklerin yanı sıra motorda da çeşitli ayarlamalara gidecek. Motorun ECU ayarları ile oynayabileceklerini belirten şirket 700 ila 800 beygirlik bir güç elde etmeyi planladıklarını belirtti. Bu güce ulaşmak için ise motorda turbo beslemenin kullanılması gerekecek.

Angelelli 754 M Neler Sunacak?

Angelelli sadece Posche 911'in motorunu ortaya yerleştirmekle kalmayacak. Şirket aracın ağırlığını da önemli oranda azaltmak istiyor. 754 M'in ağırlığını 1.100 kilogram seviyesinde tutmak isteyen şirket, bunun için karbon fiber gövde panelleri, titanyum ve alaşım 3D baskı teknolojisinden yardım alacak. Mevcut 911 GT3 RS'in bile 1.450 kilogram ağırlığında olduğunu düşündüğümüzde İtalyan şirketi oldukça zorlu bir görevin beklediğini söyleyebiliriz.

Şirket bunun yanı sıra ABD'li spor otomobil üreticisi Czinger'in 'Alien Mesh Design' (Uzaylı Ağ Tasarımı) teknolojisinden de faydalanacak. Bu sistem araçtaki parçaların ağırlığını en az indirmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. Şirket direksiyon simidinde, jantlarda ve vites topuzu gibi elemanlarda bu teknolojiyi kullanarak daha fazla ağırlık tasarrufu yapmayı hedefliyor.

Angelelli 754 M'in Tasarımı Nasıl Olacak?

İtalyan üretici motorun yerini değiştirip ağırlığı en aza indirmenin yanı sıra 911'in tasarımına da el atacak. Bu özel proje ilk bakışta bir Porsche 911 gibi görünmeye devam edecek ancak büyük hava girişleri, şişkin çamurluklar, yeni yan hava girişleri, devasa arka difüzör ve büyük bir arka kanat ile standart modelden ayrılacak.

Angelelli 754 M Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Henüz proje aşamasında olan bu otomobil için net bir şey söylemek oldukça güç. Angelelli henüz projeyi onaylamış değil. Ancak bu oldukça dikkat çekici projenin yakın zamanda onaylanmasını ve kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yeni modelin üretim adedinin ise 50 ile sınırlı olacağı gelen haberler arasında.

Editörün Yorumu

Porsche 911 hem tasarımı hem de sürüş karakteri ile en etkileyici süper otomobillerden bir tanesi. Porsche, ortadan motorlu yapının daha iyi olduğunu kabul etse de efsane düzeyine ulaşan modelinin sürüş karakterini değiştirmek istemiyor. Ki bu da oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak özel bir firma tarafından ortadan motorlu bir Porsche 911 fikri ise beni şimdiden heyecanlandırmaya yetti.