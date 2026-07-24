Arkadaşlarla Oynanabilen Zombi Oyunu Ücretsiz Oldu! Türkçe Desteği Var

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz yüksek tempolu bir aksiyon oyunu, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Fırsat sadece belirli bir süre boyunca geçerli. Şimdi değerlendirir ve oyunu kütüphaneye eklerseniz ekibinizle birlikte kampanya sona erdikten sonra bile bunu dilediğiniz zaman oynama imkânına sahip oluyorsunuz.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

Steam'de Yet Another Zombie Defense HD ücretsiz oldu. Normalde 2.49 dolar fiyata satılıyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 118 TL'ye denk geliyor. Elbette ki çok yüksek bir meblağ olduğu söylenemez. Ama oyunlara para harcamayı çok seven biri değilseniz, maliyetsiz şekilde eğlenmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz.

Oyuna bedava sahip olmak için belirlenen son tarih 30 Temmuz 2026 saat 20.00 olarak belirlendi. Zombi oyunları oynamaktan keyif alan bir oyun ekibiniz varsa biraz hızlı davranmanızda fayda var. Oyunu oynamak istediğiniz arkadaşlarınıza da hemen haber vererek bu yapıma sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Yet Another Zombie Defense HD Nasıl Bir Oyun?

Yet Another Zombie Defense HD, aslında savunma oyunlarını oynayanların çok aşina olacağı bir oynanışa sahip. Geceleri hücuma kalkan zombilere karşı kendinii korumaya çalışıyorsunuz. Sayıları epey fazla ama arkadaşlarınızla birlikte güçlerinizi birleştirerek onları kolaylıkla püskürtebilirsiniz. Tabii, olay sadece ortada durup gelene ateş etmekten ibaret değil.

Gece olmadan önce hazırlık yapıyorsunuz. Barikat kuruyor, mermi satın alıyorsunuz. Ayrıca taretler dikerek işinizi epey kolaylaştırıyorsunuz. Her geçen gün biraz daha zorlayıcı oluyor. Amacınız dayanabildiğiniz kadar dayanmak. Kim bilir, belki de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ekibine sahipsinizdir ve bu sayede hiçbir zaman hezimete uğramayacaksınızdır.

Ekip demişken, oyun en fazla dört oyuncuya kadar destekliyor. Eğer hiç arkadaşınız yoksa merak etmeyin, tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Böyle bir durumda taretlere yüklenerek zombilere karşı üstünlük elde edebiliyorsunuz. Biraz eğlenmek isterseniz farklı oyun modlarını da deneyebilirsiniz. Örneğin bir modda diğer oyunculara karşı meydan okumanız mümkün.

Yet Another Zombie Defense HD'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 İşlemci: 2Ghz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

2Ghz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu ekran kartı

DirectX 9 uyumlu ekran kartı Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Yet Another Zombie Defense HD'nin özellikle arkadaşlarla birlikte birkaç saat boyunca oynanabilecek eğlenceli oyun arayışında olanlar için harika bir yapım olduğu kanaatindeyim. Bu tür oyunlar zaten son zamanlarda epey popüler. Hâlihazırda siz dâhil 4 kişilik bir ekibiniz varsa denemenizi tavsiye ederim.