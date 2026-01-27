Galaxy S27'yi Performans Canavarı Yapacak İşlemci Geekbench'e Girdi

Samsung, geçtiğimiz ay Exynos 2600 işlemcisini tanıtmıştı. Bu işlemci Galaxy S26 serisinde kullanılacak. Şimdi ise şirketin yeni işlemcisi Exynos 2700 Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte işlemcinin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca söz konusu işlemcinin detayları da açıklığa kavuştu.

Exynos 2700 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Exynos 2700 işlemcisi, Geekbench'te OpenCL testinde 15 bin 618 puana ulaştı. Exynos 2600 ise 24 bin 964 puan almıştı. Exynos 2700 işlemcisi, Geekbench'te OpenCL testinde 15 bin 618 puana ulaştı. Exynos 2600 ise 24 bin 964 puan almıştı. Öncekine göre düşük sonuç alınması, Exynos 2700'ün test sürecinin henüz çok başında olmasından kaynaklanıyor. Bu süreçte işlemciler genellikle düşük saat hızları ile çalıştırılıyor.

Ayrıca sürücüler ve yazılım optimizasyonları henüz tamamlanmadığı için performans potansiyeli tam olarak ortaya çıkmıyor. Bu nedenden dolayı erken aşamadaki benchmark sonuçları, son hâlinin sunacağı performansı tam olarak yansıtmıyor. Yani son kullanıcının deneyimleyeceği işlemci, performans testinde tam potansiyelini yansıtacağından dolayı şu an alınandan çok daha yüksek puan elde edilebilecek.

Geekbench sonuçlarına göre Exynos 2700, bir adet 2.30 GHz, dört adet 2.40 GHz, bir adet 2.78 GHz ve dört adet 2.88 Ghz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Yeni işlemcide Samsung Xclipse 970 GPU bulunuyor. Önceki nesilde Xclipse 960 GPU tercih edilmişti. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Söz konusu telefon ayrıca Android 16 işletim sistemine sahip.

Exynos 2700'ün Samsung Galaxy S27 serisine güç vermesi bekleniyor. Samsung Galaxy S26 serisinin ise Exynos 2600 işlemcisi ile geleceği söyleniyor. Exynos 2600'de bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S26 serisinin 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.