Dünyanın En Uzun Menzilli EREV Sedanı Duyuruldu! 36 Ülkeye Gelecek

Xpeng, dünyanın en uzun menzilli EREV sedanı olarak nitelendirilen 2026 model Xpeng P7+'ın hem elektrikli hem hibrit versiyonları ile sunulacağını ve 36 ülkede satışa sunulacağını duyurdu. Bin 550 kilometre yol gidebilen bu otomobil son derece etkileyici özelliklerle birlikte gelecek.

Xpeng P7+ EREV Özellikleri

Xpeng P7+'ın menzili uzatılmış versiyonu aslında tamamen elektrikli bir otomobil gibi çalışacak fakat içinde yedek güç görevi üstlenen benzinli bir motorla gelecek. 1,5 litrelik turbo motor, tekerlekleri döndürmek yerine sadece jeneratör gibi çalışarak bataryanın şarj olmasını sağlayacak. Araç her zaman gücünü esas olarak 241 beygir gücüne sahip elektrik motorundan alacak.

Aracın bataryası tam doluyken hiçbir yakıt tüketmeden yalnızca elektrikle 430 kilometre yol gidebilecek. Özellikle şehir içi kullanım için çok yüksek olan bu mesafe, aracınızı sadece bir kere şarj ederek uzun süre boyunca hiçbir gereksinim duymadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Bu, uzun yol açısından bir dezavantaj olarak görülebilir fakat elektrik devreden çıkmaya başladığında jeneratör görevi üstlenen motor harekete geçtiğini de unutmamak gerek. Böylece toplam bin 550 kilometreye kadar ulaşmak mümkün. Tek bir depo ve tek bir şarjla hiç durmadan oldukça uzun bir yol katedebilirsiniz.

EREV versiyonu, motor ve soğutma sistemleri sayesinde standart elektrikli modellerden ayrılacak. Yaklaşık 5 metre uzunluğu ile oldukça geniş ve konforlu bir deneyim sunacak olan bu otomobil, mevcut elektrikli versiyonundan 15 mm daha uzun tasarlandı. Aradaki fark hem aracın yeni eklenen parçalar için gerekli alana sahip olmasına olanak tanıyor.

Xpeng P7+ EREV Fiyatı

Xpeng P7+ şu an 186.800 yuandan (1 milyon 142 bin 34 TL) başlayan fiyatlarla satılıyor. Xpeng P7+ EREV modeli içinse büyük batarya maliyetinin ortadan kalkması nedeniyle 180.000 yuan (1 milyon 100 bin 681 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılması bekleniyor ancak Bu konu ile ilgili henüz resmî bir bilginin olmadığını, fiyatların değişiklik gösterebileceğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.