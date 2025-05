Bu Yılın En Popüler Oyunları GeForce Now'daki Yerini Aldı

Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now, oyun kütüphanesini bu hafta beş yeni oyunla güncelledi. Listenin başında, Bethesda'nın büyük beklenti yaratan yeni yapımı DOOM: The Dark Ages yer alıyor. Hem klasik hayranlara göz kırpan hem de yeni nesil grafiklerle gelen oyun; Steam, Battle.net, Xbox ve PC Game Pass üzerinden GeForce Now kullanıcılarının karşısına çıktı.

