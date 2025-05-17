Bu Yılın En Popüler Oyunları GeForce Now'daki Yerini Aldı
GeForce Now, bu hafta oyunseverleri sevindirecek bir güncellemeyle geldi. DOOM'dan simülasyon tutkunlarına kadar geniş bir yelpazede oyunlar eklendi.
Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now, oyun kütüphanesini bu hafta beş yeni oyunla güncelledi. Listenin başında, Bethesda'nın büyük beklenti yaratan yeni yapımı DOOM: The Dark Ages yer alıyor. Hem klasik hayranlara göz kırpan hem de yeni nesil grafiklerle gelen oyun; Steam, Battle.net, Xbox ve PC Game Pass üzerinden GeForce Now kullanıcılarının karşısına çıktı.
Would you rather fight 1 demon the size of a castle or 100 normal-sized demons all at once? 😈🔥— 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) May 14, 2025
Sadece aksiyon değil, uçuş meraklıları da bu hafta unutulmamış. Microsoft Flight Simulator 2024 bulut üzerinden oynanabilir hale geldi.
İşte bu haftanın tam listesi:
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- DOOM: The Dark Ages (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass)
- The Precinct (Steam)
- Capcom Fighting Collection 2 (Steam)
- Blacksmith Master (Steam)
Türkiye GeForce Now Fiyatları
GeForce Now kullanıcıları için Türkiye fiyatları şu şekilde güncellenmiş durumda:
- Premium Paket: Aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL, 6 aylık 1.900 TL
- Ultimate Paket: Aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL, 6 aylık 2.660 TL
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