4.293 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez dört farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Saints Row: Gat out of Hell öne çıkıyor. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım eğlenceli bir oynanış sunuyor.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında Mail Time da bulunuyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan platform oyunu 2023 yılında piyasaya sürüldü. Steam'deki değeri 9,49 dolar olan oyunda tek oyunculu mod bulunuyor.

Vampir oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Blood Omen 2: Legacy of Kain de ücretsiz dağıtılıyor. Yayıncılığını Crystal Dynamics'in üstlendiği oyun 2002 yılında satışa sunuldu. Amazon'un bedava sunduğu oyunlar şu şekilde:

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar