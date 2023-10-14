GeForce NOW Global Fiyatlarına Zam Geliyor: Türkiye Fiyatları Etkilenecek mi?

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW'a çok yakında yeni bir zam gelebilir.

Şirket, GeForce NOW için Kanada ve Avrupa'daki abonelik fiyatlarını "bu bölgelerdeki artan operasyonel maliyetleri hesaba katmak için" artırdı.

Detaylı belirtilen duyuruya göre CAD, GBP, EUR, SEK, NOK, DKK, CZK veya PLN cinsinden ödeme yapan kullanıcılar 1 Kasım'dan itibaren GeForce NOW'u zamlı fiyatlardan kullanacak.

Örneğin Kanada'da 10 dolarlık abonelik artık 14 dolar olacak. Birleşik Krallık'ta ise abonelik seçeneklerinin tamamı 2 sterlin daha pahalı olacak.

Global Zamdan Türkiye Fiyatları Etkilenecek mi?

Şimdilik bu zammın başka bir bölgeye gelip gelmeyeceğine yönelik açıklama yok ancak hizmetin ülkemizde daha geçtiğimiz ay zamlandığı düşünüldüğünde bu zam sonrası Türkiye'de yeni bir zammın gerçekleşmesi beklenilmiyor.

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