Toplamda 10 bin TL'lik Oyunlar GeForce Now'da Ücretsiz Oldu!
GeForce Now kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar ile birlikte oyuncuların deneyimi olumlu yönde artacak. İşte konuyla ilgili detaylar...
GeForce Now yüksek kapasiteli donanımlara sahip olmayan kullanıcılar için kaçırılmaz bir nimet. Zira iyi bir internet bağlantısına sahip olarak istediğiniz bilgisayar veya cihazda en güncel oyunları oynamanız mümkün hale geliyor. Bunun yanında her hafta ücretsiz olarak yeni oyunlar sunulması oyuncuları daha da cezbediyor. İşte Haziran ayının ilk haftasına özel yayınlanacak ücretsiz oyunlar...
Haziran Ayının İlk Haftasında GeForce Now Kütüphanesine Eklenen Oyunlar!
- Symphonia – Yeni çıkış (Xbox, PC Game Pass ile mevcut) – 3 Haziran
- Pro Cycling Manager 25 – Yeni çıkış (Steam) – 5 Haziran
- Tour de France 2025 – Yeni çıkış (Steam) – 5 Haziran
- Dune: Awakening – Advanced Access – Yeni çıkış (Steam) – 5 Haziran
- 7 Days to Die – Xbox sürümü
- Clair Obscur: Expedition 33 – Epic Games Store
- Cubic Odyssey – Steam
- Drive Beyond Horizons – Steam
- Police Simulator: Patrol Officers – Xbox, PC Game Pass ile mevcut
- Sea of Thieves – Battle.net üzerinden erişilebilir
GeForce Now oyunculara yüksek donanım ihtiyacı olmadan bulut üzerinden oyun oynama imkânı sunmaya devam ediyor. Platform her hafta düzenli olarak kütüphanesini yeni oyunlarla güncellerken bu hafta dikkat çeken bir içerik listesiyle gündeme geldi.
Toplam liste fiyatı yaklaşık 10 bin TL’yi bulan birçok yapım artık GeForce Now üzerinden erişilebilir durumda. Aralarında Sea of Thieves, Borderlands serisi ve Dune: Awakening gibi popüler ve maliyetli oyunların da yer aldığı güncelleme farklı türde deneyim arayan oyunculara geniş bir yelpaze sunuyor.
Neredeyse Bedava: A101'e Yarış Simülatörü ve Oyuncu Koltuğu Geliyor!
A101 bu hafta oyuncular için çalışıyor. Marketler zinciri oyun simülatörü ve direksiyon seti gibi farklı ürünler getiriyor. İşte detaylar...
Hem Steam hem Epic Games Store hem de Xbox ve Battle.net gibi farklı mağazalardan gelen yapımlar çok oyunculu, simülasyon, açık dünya ve strateji kategorilerini kapsıyor. Bu da oyunculara farklı kategorilerden oyunları deneyimleme imkanı sunuyor.