Toplamda 10 bin TL'lik Oyunlar GeForce Now'da Ücretsiz Oldu!

GeForce Now yüksek kapasiteli donanımlara sahip olmayan kullanıcılar için kaçırılmaz bir nimet. Zira iyi bir internet bağlantısına sahip olarak istediğiniz bilgisayar veya cihazda en güncel oyunları oynamanız mümkün hale geliyor. Bunun yanında her hafta ücretsiz olarak yeni oyunlar sunulması oyuncuları daha da cezbediyor. İşte Haziran ayının ilk haftasına özel yayınlanacak ücretsiz oyunlar...

Haziran Ayının İlk Haftasında GeForce Now Kütüphanesine Eklenen Oyunlar!

Symphonia – Yeni çıkış (Xbox, PC Game Pass ile mevcut) – 3 Haziran

Pro Cycling Manager 25 – Yeni çıkış (Steam) – 5 Haziran

Tour de France 2025 – Yeni çıkış (Steam) – 5 Haziran

Dune: Awakening – Advanced Access – Yeni çıkış (Steam) – 5 Haziran

7 Days to Die – Xbox sürümü

Clair Obscur: Expedition 33 – Epic Games Store

Cubic Odyssey – Steam

Drive Beyond Horizons – Steam

Police Simulator: Patrol Officers – Xbox, PC Game Pass ile mevcut

Sea of Thieves – Battle.net üzerinden erişilebilir

GeForce Now oyunculara yüksek donanım ihtiyacı olmadan bulut üzerinden oyun oynama imkânı sunmaya devam ediyor. Platform her hafta düzenli olarak kütüphanesini yeni oyunlarla güncellerken bu hafta dikkat çeken bir içerik listesiyle gündeme geldi.

Toplam liste fiyatı yaklaşık 10 bin TL’yi bulan birçok yapım artık GeForce Now üzerinden erişilebilir durumda. Aralarında Sea of Thieves, Borderlands serisi ve Dune: Awakening gibi popüler ve maliyetli oyunların da yer aldığı güncelleme farklı türde deneyim arayan oyunculara geniş bir yelpaze sunuyor.

Hem Steam hem Epic Games Store hem de Xbox ve Battle.net gibi farklı mağazalardan gelen yapımlar çok oyunculu, simülasyon, açık dünya ve strateji kategorilerini kapsıyor. Bu da oyunculara farklı kategorilerden oyunları deneyimleme imkanı sunuyor.