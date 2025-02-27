GeForce Now'a Tam 14 Yeni Oyun Geliyor
GeForce Now kütüphanesine 14 ayrı oyun ekleniyor. Mart ayında aksiyondan fanteziye, mitolojiden inşa etmeli oyunlara kadar pek çok tarz var.
GeForce Now kütüphanesi, bu hafta eklenen oyunlarla eğlenceli ve farklı dünyaları keşfetmek isteyen oyuncular için zengin bir içerik yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta, oyuncuların bulut üzerinden oynayabileceği 14 yeni oyun ekleniyor.
Bu oyunlar arasında farklı türlerdeki seçenekler, hem nostaljik hem de yeni çıkan oyunlardan oluşuyor.
İşte Mart ayında GeForce Now'a eklenecek oyunlar:
Hyper Light Breaker, Mirthwood, Slime Rancher 2
14 Ocak'ta Steam'de yayınlanan Hyper Light Breaker tam tamına aksiyon dolu oyun. Hızlı tempolu dövüşler ve keşif meraklıları için biçilmiş kaftan. Eğer zorlu düşmanlarla mücadele etmeyi seviyorsanız mutlaka oynamanız gereken oyunlar arasında çıkıyor diyebiliriz.
Daha eğlenceli ve renkli bir deneyim isteyen oyuncular ise Slimer Rancher 2'yi tercih edebilir.
Mirthwood ise Steam üzerinden erişilebilen bir başka ilgi çekici seçenek. Fantastik RPG oyunlarını seviyorsanız tercih edebilirsiniz.
Eklenecek diğer oyunlar:
- Jotunnslayer: Hordes of Hel
- Demonologist
- Dead Space Remake
- Builders of Egypt
- Warhammer 40K: Darktide
- Sand Land
- Farming Simulator 22
- Asterix & Obelix: Slap Them All 2
- Crossfire: Legion
- Escape Academy
- Fall Guys