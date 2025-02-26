Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Şaşkına Çeviren Liste

Popüler dijital mağazaya her gün çok sayıda oyun ekleniyor. Bu oyunlardan bir kısmı beklentilerin altında kalırken bir kısmı ise büyük başarılar elde ediyor. Peki, geçtiğimiz hafta en çok hangi oyunlar satıldı? SteamDB tarafından paylaşılan liste, merak edilen soruya ışık tuttu.

18-25 Şubat 2025 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Monster Hunter Wilds yer aldı. Aksiyon RPG türündeki oyun daha piyasaya sürülmeden zirvede yerini alarak şaşırttı. Capcom tarafından geliştirilen oyun 28 Şubat tarihinde çıkacak.

İkinci sırada satışa sunulduğu ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşı karşıya kalan Kingdom Come: Deliverance II bulunuyor. 88 Metacritic puanıyla dikkat çeken aksiyon rol yapma oyunu çok sevildi. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed üçüncü sırada konumlandı. RPG türündeki oyunun yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi. Bu oyunu strateji türünün başarılı bir örneği olan Sid Meier's Civilization VII yer aldı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Listesi