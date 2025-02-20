Epic Games 1431 TL Değerindeki Efsane Oyunları Ücretsiz Yaptı

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar hem atmosferi hem de oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 28,89 dolar (1.049 TL) World War Z: Aftermath ve 10,49 dolar (381 TL) Garden Story isimli yapımları bedava sunuyor. Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

World War Z: Aftermath ve Garden Story Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

World War Z: Aftermath ve Garden Story sayfalarını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 27 Şubat 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

World War Z: Aftermath Nasıl Bir Oyun?

Paramount Pictures'ın World War Z isimli popüler filminden ilham alan oyun, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Dört oyuncuya kadar co-op desteğine sahip oyunda arkadaşlarımızla birlikte hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Garden Story Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon rol yapma türündeki Garden Story'de Concord, Rot ile savaşmak için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Garden Story piksel grafikleri, dinlendirici müzikleri ve basit oynanışıyla dikkat çekiyor. Picogram tarafından geliştirilen yapım 2021 yılında satışa sunuldu.

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