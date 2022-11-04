GeForce NOW'a Kasım Ayında 26 Yeni Oyun Ekleniyor

En son mobil oyun kontrollerini genişletmesiyle daha da fazla oyuncuya açılan GeForce NOW, kütüphanesini de genişletmeyi ihmal etmiyor ve Kasım ayında toplamda 26 oyunu daha kütüphanesine ekleyerek yelpazesini genişletiyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Creative Assembly ve Sega's Total War: THREE KINGDOMS, imparatorluk kurma strateji oyunu ve ödüllü Total War serisinin 13. oyunu ile bu hafta GeForce NOW bir dizi oyunla karşımızda.

Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine Eklenen Oyunlar

Against the Storm (Epic Games ve Steam)

Horse Tales: Emerald Valley Ranch (Steam)

Space Tail: Every Journey Leads Home (Steam')

The Chant (Steam)

The Entropy Centre (Steam)

WRC Generations — The FIA WRC Official Game (Steam)

Filament (Epic Games)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE (Steam)

PAGUI (Steam)

RISK: Global Domination (Steam)

Total War: THREE KINGDOMS (Steam)

Kasım Ayında GeForce NOW Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar

The Unliving (7 Kasım’da Steam'de Yeni Sürüm)

TERRACOTTA (7 Kasım Steam ve Epic Games'de Yeni Sürüm)

A Little to the Left (8 Kasım Steam'de Yeni Sürüm)

Yum Yum Cookstar (11 Kasım’da Steam'de Yeni Sürüm)

Nobody — The Turnaround (17 Kasım’da Steam'de Yeni Sürüm)

Goat Simulator 3 (17 Kasım’da Epic Games’de Yeni Sürüm)

Evil West (22 Kasım’da Steam'de Yeni Sürüm)

Colortone: Remixed (30 Kasım’da Steam'de Yeni Sürüm)

Warhammer 40,000: Darktide (30 Kasım’da Steam'de Yeni Sürüm)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Guns Gore and Cannoli 2 (Steam)

Hidden Through TIme (Steam)

Cave Blazers (Steam)

Railgrade (Epic Games)

The Legend of Tianding (Steam)

Peki ya siz bu ay hangi oyunu oynamayı planlıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.