GeForce NOW Mayıs'ta Şov Yapıyor: 21 Yeni Oyun & Ormanlı Rust Güncellemesi

Mayıs ayına toplamda 21 yeni oyunla giren GeForce NOW, bu hafta dokuz taze yapımı bulut oyuncularıyla buluşturdu. Listede nostaljik FPS'lerden yaratık avına, hayaletli ev dekorasyonundan taktiksel roguelike oyunlara kadar her türden içerik var.

En dikkat çekeni ise Rust güncellemesi. Artık yalnızca diğer oyuncularla değil, yılanlarla, kaplanlarla ve timsahlarla da baş etmek zorundasınız.

Oyunun yeni biyomu yemyeşil ama ölümcül. Oyuncular zehirli ok atan üflemeli tüfek gibi yeni silahlarla hayatta kalmaya çalışacak. Üstelik orman sarmaşıkları kendi kendine büyüyüp geri geliyor. Yani saklanmak istiyorsanız hızlı davranmanız lazım çünkü doğa da düşmanlarınızdan bir tanesi.

Geçen Ayın Sürpriz Oyunları: Path of Exile 2, Oblivion Remastered

Nisan ayında duyurulan 21 oyunun üzerine, sonradan 13 yapım daha eklenmişti. Bunların arasında dikkat çekenler:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Path of Exile 2

Hunt: Showdown 1896

Diablo III

Ace Attorney Investigations Collection

GeForce NOW Mayıs 2025 Oyun Takvimi

Bu ay kataloğa eklenecek oyunlar şöyle:

Tarih Oyun Adı Platform Notlar 29 Nisan Deadzone: Rogue Steam Yeni çıktı 30 Nisan Haunted House Renovator Steam Yeni çıktı 30 Nisan Far Cry 4 Xbox / PC Game Pass 1 Mayıs Anno 1800 Xbox / PC Game Pass 1 Mayıs Call of Duty: MW2 Remastered Xbox / PC Game Pass GeForce NOW'da Call of Duty deneyimiyle geliyor Halihazırda var Blood Strike Steam Halihazırda var DREDGE Xbox / Microsoft Store Halihazırda var LONESTAR Steam Halihazırda var Soulstone Survivors Steam

7 Mayıs İtibariyle Eklenecek Oyunlar

7 Mayıs tarihi itibariyle yeni çıkmış oyunlar rüzgarı esmeye başlayacak. Sırasıyla tam liste:

7 Mayıs: Survival Machine – Steam (Yeni çıkmış oyun)

– Steam (Yeni çıkmış oyun) 8 Mayıs: Revenge of the Savage Planet – Steam, Xbox / PC Game Pass (Yeni çıkmış oyun)

8 Mayıs: Spirit of the North 2 – Steam (Yeni çıkmış oyun)

13 Mayıs: The Precinct – Steam (Yeni çıkmış oyun)

15 Mayıs: DOOM: The Dark Ages – Steam, Battle.net, Xbox / PC Game Pass (Yeni çıkmış oyun)

– Steam, Battle.net, Xbox / PC Game Pass (Yeni çıkmış oyun) 15 Mayıs: Blacksmith Master – Steam (Yeni çıkmış oyun)

19 Mayıs: 9 Kings – Steam (Yeni çıkmış oyun)

20 Mayıs: RoadCraft – Steam (Yeni çıkmış oyun)

21 Mayıs: Monster Train 2 – Steam (Yeni çıkmış oyun)

21 Mayıs: Survive the Fall – Steam (Yeni çıkmış oyun)

– Steam (Yeni çıkmış oyun) 22 Mayıs: Blades of Fire – Epic Games Store (Yeni çıkmış oyun)

Belirtilmemiş: Tokyo Xtreme Racer – Steam

– Steam Belirtilmemiş: The Last Spell – Steam

Belirtilmemiş: War Robots: Frontiers – Steam

Belirtilmemiş: Torque Drift 2 – Epic Games Store

Siz bu oyunlardan hangisini oynayacaksınız? Yorumlarda buluşalım.