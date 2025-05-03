GeForce NOW Mayıs'ta Şov Yapıyor: 21 Yeni Oyun & Ormanlı Rust Güncellemesi
Bu ay GeForce NOW'da hem aksiyon hem doğa var. Tam 21 oyun GeForce NOW kataloğuna eklenecek, size de keyfini sürmesi kalacak. İşte gelecek tüm oyunlar!
Mayıs ayına toplamda 21 yeni oyunla giren GeForce NOW, bu hafta dokuz taze yapımı bulut oyuncularıyla buluşturdu. Listede nostaljik FPS'lerden yaratık avına, hayaletli ev dekorasyonundan taktiksel roguelike oyunlara kadar her türden içerik var.
En dikkat çekeni ise Rust güncellemesi. Artık yalnızca diğer oyuncularla değil, yılanlarla, kaplanlarla ve timsahlarla da baş etmek zorundasınız.
Oyunun yeni biyomu yemyeşil ama ölümcül. Oyuncular zehirli ok atan üflemeli tüfek gibi yeni silahlarla hayatta kalmaya çalışacak. Üstelik orman sarmaşıkları kendi kendine büyüyüp geri geliyor. Yani saklanmak istiyorsanız hızlı davranmanız lazım çünkü doğa da düşmanlarınızdan bir tanesi.
Geçen Ayın Sürpriz Oyunları: Path of Exile 2, Oblivion Remastered
Nisan ayında duyurulan 21 oyunun üzerine, sonradan 13 yapım daha eklenmişti. Bunların arasında dikkat çekenler:
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics
- Path of Exile 2
- Hunt: Showdown 1896
- Diablo III
- Ace Attorney Investigations Collection
GeForce NOW Mayıs 2025 Oyun Takvimi
Bu ay kataloğa eklenecek oyunlar şöyle:
|Tarih
|Oyun Adı
|Platform
|Notlar
|29 Nisan
|Deadzone: Rogue
|Steam
|Yeni çıktı
|30 Nisan
|Haunted House Renovator
|Steam
|Yeni çıktı
|30 Nisan
|Far Cry 4
|Xbox / PC Game Pass
|1 Mayıs
|Anno 1800
|Xbox / PC Game Pass
|1 Mayıs
|Call of Duty: MW2 Remastered
|Xbox / PC Game Pass
|GeForce NOW'da Call of Duty deneyimiyle geliyor
|Halihazırda var
|Blood Strike
|Steam
|Halihazırda var
|DREDGE
|Xbox / Microsoft Store
|Halihazırda var
|LONESTAR
|Steam
|Halihazırda var
|Soulstone Survivors
|Steam
7 Mayıs İtibariyle Eklenecek Oyunlar
7 Mayıs tarihi itibariyle yeni çıkmış oyunlar rüzgarı esmeye başlayacak. Sırasıyla tam liste:
- 7 Mayıs: Survival Machine – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 8 Mayıs: Revenge of the Savage Planet – Steam, Xbox / PC Game Pass (Yeni çıkmış oyun)
- 8 Mayıs: Spirit of the North 2 – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 13 Mayıs: The Precinct – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 15 Mayıs: DOOM: The Dark Ages – Steam, Battle.net, Xbox / PC Game Pass (Yeni çıkmış oyun)
- 15 Mayıs: Blacksmith Master – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 19 Mayıs: 9 Kings – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 20 Mayıs: RoadCraft – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 21 Mayıs: Monster Train 2 – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 21 Mayıs: Survive the Fall – Steam (Yeni çıkmış oyun)
- 22 Mayıs: Blades of Fire – Epic Games Store (Yeni çıkmış oyun)
- Belirtilmemiş: Tokyo Xtreme Racer – Steam
- Belirtilmemiş: The Last Spell – Steam
- Belirtilmemiş: War Robots: Frontiers – Steam
- Belirtilmemiş: Torque Drift 2 – Epic Games Store
Siz bu oyunlardan hangisini oynayacaksınız? Yorumlarda buluşalım.
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