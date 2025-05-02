Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6 Açıklaması: "Çok Eminler!"

Grand Theft Auto (GTA) serisinin efsane yapımlarında teknik direktör olarak önemli katkılarda bulunan eski Rockstar North çalışanı Obbe Vermeij, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelenmesi açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımla birlikte yeniden oyun dünyasının odak noktalarından biri haline geldi.

Obbe Vermeij: Mayıs Ayına Yetiştireceklerine Eminler

Obbe Vermeij, özellikle GTA 3, Vice City ve San Andreas gibi oyunların teknik altyapısının oluşturulması için önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor. Bu nedenle GTA serisi ile ilgili yaptığı paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Bummer.

The good news is that they are clearly confident they are going to make May. Otherwise they wouldn't have given a date. pic.twitter.com/Myr2RYo8yA — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) May 2, 2025

GTA serisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve sık sık kendi görüşlerini paylaşan Obbe Vermeij, yaptığı son açıklamada bu ertelemenin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca Rockstar’ın verdiği bu yeni tarihte oyunu piyasaya süreceğinden emin olduklarını ve aksi takdirde bir tarih paylaşmayacaklarını vurguladı.

Ertelenme Zaten Bekleniyordu

GTA 6'nın ertelenmesi hayal kırıklığı yaratsa da kimse için sürpriz olmadı. Öyle ki AAA (yüksek bütçeli) oyunlarda çıkış tarihlerinin ertelenmesi artık sektörde alışılmış bir durum. Özellikle beklentilerin bu denli yüksek olduğu yapımlarda gecikmeler kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Rockstar Games de daha önce benzer bir süreci 2018'de çıkan Red Dead Redemption 2 ile yaşamış ve oyunun çıkış tarihini ötelemek zorunda kalmıştı. Bu nedenle GTA 6'nın da benzer bir kaderi paylaşması, birçok oyunsever için beklenen bir gelişme oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.