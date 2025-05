Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6 Açıklaması: "Çok Eminler!"

Grand Theft Auto (GTA) serisinin efsane yapımlarında teknik direktör olarak önemli katkılarda bulunan eski Rockstar North çalışanı Obbe Vermeij, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelenmesi açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımla birlikte yeniden oyun dünyasının odak noktalarından biri haline geldi.

Obbe Vermeij, özellikle GTA 3, Vice City ve San Andreas gibi oyunların teknik altyapısının oluşturulması için önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor. Bu nedenle GTA serisi ile ilgili yaptığı paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Bummer.

The good news is that they are clearly confident they are going to make May. Otherwise they wouldn't have given a date. pic.twitter.com/Myr2RYo8yA