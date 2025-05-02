1226 TL Değerindeki İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Forza Motorsport ve The Escapists isimli oyunlar bedava oldu. Forza Motorsport'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. The Escapists'e ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 4 Mayıs'ta sona erecek.

Bu oyunların kısa süreliğine indirime girdiğini de belirtelim. En iyi yarış oyunları arasında yer alan Forza Motorsport'un standart sürümü 1.169 TL'den 584,50 TL'ye, The Escapists ise 57,50 TL'den 11,50 TL'ye düştü.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?