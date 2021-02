GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Duyuruldu

Bildiğiniz gibi NVIDIA tarafından faaliyete geçirilmiş olan bulut tabanlı oyun servisine her ay yeni oyun ekleniyor. Şubat ayına girmemizle birlikte yeni bir açıklama yapan ekran kartı üreticisi, GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar duyurusunda bulundu. Detaylar haberimizde.

Bulut tabanlı oyun sistemleri arasında önemli bir yere sahip olan GeForce NOW, güncel NVIDIA ekran kartları ve işlemci gücü ile çalışan bilgisayarlara GeForce NOW platformu üzerinden erişiyor ve eş akış (stream) yöntemi ile oynama fırsatı buluyorlar. Bu sayede, yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci satın almadan ve sabit diskinizde fazlaca yer ayırmaya gerek duymadan son çıkan oyunları bilgisayarınız üzerinde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.

NVIDIA, GeForce NOW için desteklenen alanları arttırmaya başlamıştı hatırlayacağınız üzere ve ilk olarak Chromebook ve Android ve iOS tabanlı cihazlar listeye eklendikten sonra, yakın bir zaman önce de Google Chrome ve M1 Mac desteği de sunulmaya başlanmıştı. Haliyle artık mevcut aboneler ve yeni abone olacaklar, daha fazla tarayıcıdan bulut tabanlı sisteme erişim sağlayabilecekler ve bu platformlarda oyun oynamak artık çok daha rahat hale gelecek. Chrome kullanıcıları buradan erişim sağlayabiliyorlar iken Apple ürünlerinde GeForce NOW erişimi sağlayabilmek için öncelikle Rosetta kurulumu yapmanız gerekiyor.

GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Hangileri?

Bildiğiniz gibi bulut tabanlı işletim sistemi için güncellemeler Perşembe günleri yapılıyor ve NVIDIA tarafından yapılan açıklama ile bu ay eklenecek oyunlar da belli oldu. Belirtilene göre bu ay, otuzdan fazla oyun abonelerin beğenisine sunulacak ve bunlardan on üç kadarı dün itibarıyla servise eklendi. Aralarında Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ve Outriders demosu, Sniper: Ghost Warrior 2 ve Lara Croft and the Temple of Osiris oyununun da bulunduğu tam listeye aşağıdan bakabilirsiniz:

Apex Legends Season 8 (Origin ve Steam)

Blue Fire (Steam)

Code2040 (Steam)

Curious Expedition 2 (Steam)

Magicka 2 (Steam)

Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam)

Mini Ninjas (Steam)

Order of Battle: World War II (Steam)

Path of Wuxia (Steam)

Secret World Legends (Steam)

Valheim (Steam)

Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)

Art of Rally

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game

Day of Infamy

Everspace

Farm Manager 2018

Farmer's Dynasty

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lumberjack's Dynasty

Observer: System Redux

Outriders demo

Project Highrise

Rise of Industry

Sniper: Ghost Warrior 2

South Park: The Fractured But Whole

South Park: The Stick of Truth

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Thea 2: The Shattering

Halihazırda altı milyon aboneye ulaşan GeForce NOW aynı zamanda birinci yılını da kutluyor ve bu bağlamda NVIDIA, bazı istatistikleri paylaştı. Buna göre aboneler, 2020 yılı boyunca yüz milyonu yüz milyon saati çok oyunculu ve on altı milyon saati de bağımsız oyunlar olmak üzere toplamda yüz yetmiş beş milyon saat oyun oynamışlar. Harcanan bu yüz yetmiş beş milyon saat esnasında da yüz otuz milyondan fazla kayıt alınmış. Aralık ayında ise Cyberpunk 2077 oyununda dört milyon saat geçirilmiş.

Son olarak, geçtiğimiz ay içerisinde GAME+ ile GeForce NOW arasında sağlanan iş birliği neticesinde bulut tabanlı oyun sisteminin ülkemizde de sunucularının açılacağını öğrenmiştik. Bildiğiniz gibi ücretsiz ve Founders adı altında iki ayrı abonelik sistemi bulunuyor. Ücretsiz abonelik seans başına bir saat sınırlama koyup RTX desteğiyle oynama imkanı sunmuyor ama Steam kütüphanesine ve tek seans yüklemelerinize erişim sağlayabiliyorsunuz. Ücretli abonelik ise ekstradan sınırsız ve RTX destekli oyun oynama ve sunucu erişimi önceliği tanıyor. Ne var ki henüz bu paketlerin ülkemizdeki fiyatlandırmalarına ve sunucuların açılma tarihine ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Dahası ise ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verilecek ve ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz.