GeForce Now Türkiye Sunucularında Hizmet Verecek

GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor. Ülkemizdeki GeForce NOW kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapılan açıklamaya göre Turkcell ile NVIDIA ortaklığa anlaşması imzaladı. Bu bağlamda, GeForce NOW Türkiye sunucuları yakın bir zamanda açılacak. Detaylar haberimizde.

Bulut tabanlı oyun servisleri arasında önemli bir yere sahip olan GeForce NOW, güçlü bir donanıma gerek olmadan iyi bir internet bağlantısı ile en güncel oyunları yüksek çözünürlükte oynama imkanı sunuyor. Kullanıcılar bilgisayarları ile güncel NVIDIA ekran kartları ve işlemci gücü ile çalışan bilgisayarlara GeForce NOW platformu üzerinden erişiyor ve eş akış (stream) yöntemi ile oynama fırsatı buluyorlar. Bu sayede, bilgisayarınızın sistemi düşük olsa bile üst seviyede oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

GeForce NOW, PC ve Mac bilgisayarlara Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde 2017 yılının başlarında ücretsiz beta olarak gelmişti. NVIDIA Tesla ekran kartlarının kullanıldığı serviste, kütüphanede bulunan oyunları 1080p 60 FPS ve kimi zaman da 120 FPS akıcılığında oynayabiliyorsunuz. Bu hizmet esasında geçtiğimiz yılın başlarında ülkemizde de erişime açılmıştı. Ne var ki ülkemize özel bir sunucu desteği bulunmuyordu.

GeForce NOW Türkiye Sunucuları Geliyor

Bugün ise bizleri sevindirecek müjdeli bir haber geldi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Turkcell ile NVIDIA ile işbirliğine giderek GeForce NOW Türkiye sunucuları çok yakında açılacak. Erkan, ülkemizdeki bulut tabanlı oyunculuk için önemli bir adımın atıldığını ve çığır açacak bir yenilik ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

Şu an için birçok detay belirsizliğini koruyor. Yani sunucuların ne zaman açılacağına ve nasıl bir fiyatlandırmanın yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak GAME+ adlı yeni bir platform üzerinden verilecek ve adı da NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ olarak anılacak olan hizmet ile artık daha stabil bir GeForce NOW deneyimi yaşayabileceğimize kesin gözüyle bakabiliriz.

İçeriğinde Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed ve The Witcher serileri, Fortnite, League of Legends, Apex Legends dahil altu yüz elliden fazla oyunun bulunduğu GeForce NOW, sürekli olarak güncellenen kataloğu ile güncel ve popüler oyunlara erişim sağlayabileceğiz. Dahası ise bunu kullandığınız PC, Mac ve Android ve iOS tabanlı cihazlar üzerinden erişim sağlayabileceksiniz.

İlk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verilecek. Eğer ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan ön-kaydınızı yaptırabilmeniz mümkün oluyor. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.