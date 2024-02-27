GeForce NOW, Ücretsiz Planda Kullanıcılarına Reklam Göstermeye Başlayacak!
NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW yarından itibaren ücretsiz plandaki kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. İşte detaylar!
NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW fiyatlarına geçtiğimiz yılın sonunda zam gelmişti. Ancak kullanıcılar dilerlerse ücretsiz olarak da bulut hizmetlerinin bir kısmından yararlanabiliyordu.
GeForce NOW, 28 Şubat'tan itibareden artık ücretsiz kullanım sağlayan kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. Bu durumdan Premium aboneler etkilenmeyecek, sadece ücretsiz abonelikler için geçerli olacak.
En İyi Geforce Now Ücretsiz Oyunları
Eğer Geforce Now aboneliği almayı düşünüyorsanız ve ücretsiz olarak hangi oyunlara erişebileceğini merak ediyorsanız bu listemiz işinize çok yarayacaktır.
GeForce NOW Reklam Göstermeye Başlayacak
NVIDIA sözcüsü Stephanie Ngo, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Ücretsiz kullanıcılar, bir oyun oturumu başlatmak için beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacak."
Şu anda ücretsiz kullanımda oyun oturumu başlatılırken bir süre beklemek gerekiyor. Yeni gelen düzenleme ile birlikte bu bekleme süresinde artık kullanıcılar 2 dakika boyunca reklam izlemek zorunda kalacak.
Reklamlar saddece ücretsiz kullanımda gösterilecek ve reklam izlemek istemeyen kullanıcıların ödeme yaparak abone olması gerekecek. Şirket, bugün gün içerisinde tüm kullanıcılarına konuyla ilgili mail göndererek bilgilendirme yapacak.
GeForce NOW Fiyatları Ne Kadar?
- 1 Aylık Premium Paket: 340 TL/ay
- 3 Aylık Premium Paket: 800 TL/ay
- 6 Aylık Premium Paket: 1.580 TL/ay
- 12 Aylık Premium Paket: 2.880 TL/ay
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