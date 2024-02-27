GeForce NOW, Ücretsiz Planda Kullanıcılarına Reklam Göstermeye Başlayacak!

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW fiyatlarına geçtiğimiz yılın sonunda zam gelmişti. Ancak kullanıcılar dilerlerse ücretsiz olarak da bulut hizmetlerinin bir kısmından yararlanabiliyordu.

GeForce NOW, 28 Şubat'tan itibareden artık ücretsiz kullanım sağlayan kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. Bu durumdan Premium aboneler etkilenmeyecek, sadece ücretsiz abonelikler için geçerli olacak.

GeForce NOW Reklam Göstermeye Başlayacak

NVIDIA sözcüsü Stephanie Ngo, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Ücretsiz kullanıcılar, bir oyun oturumu başlatmak için beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacak."

Şu anda ücretsiz kullanımda oyun oturumu başlatılırken bir süre beklemek gerekiyor. Yeni gelen düzenleme ile birlikte bu bekleme süresinde artık kullanıcılar 2 dakika boyunca reklam izlemek zorunda kalacak.

Reklamlar saddece ücretsiz kullanımda gösterilecek ve reklam izlemek istemeyen kullanıcıların ödeme yaparak abone olması gerekecek. Şirket, bugün gün içerisinde tüm kullanıcılarına konuyla ilgili mail göndererek bilgilendirme yapacak.

GeForce NOW Fiyatları Ne Kadar?