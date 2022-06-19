GeForce NOW'da Yaz Fırsatı İndirimi Başladı

NVIDIA'nın bir yılı aşkındır ülkemizde de hizmet verdiği bulut tabanlı oyun sistemi GeForce NOW, geçtiğimiz haftalarda kapatmış olduğu 24 saatlik paketleriyle de gündeme gelmişti. O paketi geri getiren hizmet bunun yanı sıra karne hediyesi niteliğinde Yaz Fırsatı indirimlerini başlattı.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

En son 3 ay önce paketlerine zam yapan GeForce NOW, bir süre aranın ardından Yaz Fırsatı indirimleriyle karşımızda.

GeForce NOW Yaz Fırsatı İndirimleri