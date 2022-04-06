GeForce NOW Paket Ücretleri Zamlandı

En son geçtiğimiz yılın Aralık ayında paket ücretlerini zamlayan GeForce NOW, bugün yeni bir zam yapıldığını duyurdu.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Mevcut üyelerine göndermiş olduğu mail ile zam haberini veren GeForce NOW'un yeni paket ücretleri şu şekilde:

GeForce NOW Yeni Zamlı Paket Ücretleri

1 günlük paket ücreti: 14,99₺'den 20,00₺

20,00₺ 1 haftalık paket ücreti: 44,99₺'den 60,00₺

60,00₺ 1 aylık paket ücreti: 89,99₺'den 110,00₺

110,00₺ 3 aylık avantajlı paket ücreti: 199,99₺'den 240,00₺

Mailde ayrıca 6 aylık premium ve basic üyeliklerde herhangi bir ücret değişikliği olmadığı belirtiliyor. Bu ücret değişikliği sonrası zamlı fiyatlar 8 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak bu nedenle daha uygun fiyatlara GeForce NOW aboneliği almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.