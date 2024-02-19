Dolandırıcıların Kurbanı Oldu: GeForce RTX 3060 Ti Kutusundan Kadın Ayakkabısı Çıktı!

Dünyanın dört bir yanındaki dolandırıcılar, en sevdikleri ürünleri satın alabilecek kadar para biriktirmek için çok çalışan masum alıcıları dolandırmak için bazı benzersiz ve ilginç yollar buluyor.

Son olay ise, bir Vietnamlı oyuncunun başına geldi. Bu oyuncu, Facebook arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Taylandlı bir satıcıdan Manli GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı satın aldı.

Ne yazık ki, paket geldiğinde içinden beklenen ekran kartı yerine bambaşka bir şey çıktı.

Online Alışverişlerde Dolandırıcılık Vakaları Artıyor

Dolandırıcı, ambalajı kurnazca hazırladı. Kutuya ekstra köpük ekleyerek sanki içinde ağır bir şey varmış gibi hissettirmiş. Fakat ambalajı açtıklarında kart yerine, kullanılmış bir çift kadın ayakkabısıyla karşılaştılar.

Ne yazık ki, dolandırıcı kimliğini gizlediği için onu bulmak imkansız. Bu gibi platformlarda sahte hesaplar açarak insanları dolandırmaya devam edebilir. Bu olay, özellikle ikinci el ürün alırken dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, riske girmeyin ve o işten hemen vazgeçin. Aksi halde siz de ayakkabı ya da daha kötüsü, kum ya da taşla karşılaşabilirsiniz.

Vietnam'da yaşanan bu olay, online alışverişlerde dolandırıcılık riskine dikkat çeken bir örnek. Oyuncular ve teknoloji meraklıları, online alışveriş yaparken daha dikkatli olmalı ve güvenilir platformları tercih etmeliler.