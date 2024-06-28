Zuckerberg Geleceğin AR Gözlüklerini Tanıttı: Holografik AR Gözlükleri Geliyor!

Mark Zuckerberg kısa süre önce verdiği bir röportajda Meta'nın holografik AR gözlüklerine ilişkin planlarını paylaştı. Şirketin bu alandaki nihai hedefi, tüm bilgilere erişim sağlarken başınızı yukarıda ve ellerinizi serbest tutan bir cihaz geliştirmek gibi görünüyor.

Meta'nın Mevcut Gözlükleri Neler?

Zuckerberg, üç temel akıllı gözlük modelinin günlük kullanım için standart hâline geleceğini belirtti. Bunlardan ilki, entegre yapay zekâ özelliklerine sahip ses ve kamera gözlükleri. Örneğin Ray-Ban Meta Akıllı Gözlük bu kategoriye giriyor. Gelecekte şirket buna küçük bir baş üstü ekranı (HUD) eklemeyi amaçlıyor.

HUD'a sahip akıllı gözlükler, bildirimleri görmenize, mesajları alıp yanıtlamanıza ve bir ekranla yapay zekâ ile etkileşime girmenize olanak tanıyacak. En heyecan verici olanı ise tam holografik görünüme sahip AR gözlükleri. Zuckerberg, bu gözlüklerin arkadaşlarınızla sanki yanınızdaymış gibi etkileşim kurmanızı sağlayacağını söylüyor.

AR Gözlükleri ile Neler Yapılabilecek?

Örneğin arkadaşlarınızla kart oynamak isterseniz, sanal bir deste kullanabilirsiniz ve AR çağrısındaki herkes kartları görebilir, alabilir ve gerçekmiş gibi oynayabilir. Ayrıca birlikte çalışabilir, oyun oynayabilir ve belli başlı projeler üzerinde çalışabilirsiniz.

Holografik AR gözlüklerini heyecan verici kılan şey ise gerçeklikten kopmadan saatlerce takabileceğiniz hafif gözlükler olmalarında yatıyor. Artık AR gözlükleri göz ve el takibine sahip olacak ancak ilk sürümlerde bir kontrolcü görmemiz de muhtemel. Meta, el ve parmak hareketlerinizi algılayacak bir nöral bileklik üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Zuckerberg, üzerinde çalıştıkları gözlüklerin yakın zamanda telefonların yerini alabileceğini düşünmüyor ve hatta 10 yıl sonra bile hâlâ telefonların daha popüler olacağı konusunda hemfikir ancak AR gözlük teknolojisi geliştikçe telefonların kullanım oranının azalacağına inandığını belirtiyor.

Şimdilik Meta ve Zuckerberg'in planlarına dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Görünüşe göre şirket AR gözlüklerine olan odağını daha da güçlendirmenin peşinde.

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