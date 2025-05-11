Apple'dan Telefon Yağmuru: İşte Önümüzdeki İki Yılda Tanıtılacak Tüm iPhone Modelleri!

Teknoloji dünyası, bir süredir Apple'ın eylül ayında piyasaya süreceği yeni iPhone 17 serisini konuşurken, aynı zamanda şirketin gelecekteki akıllı telefon modelleri ile ilgili yeni sızıntılara sahne oluyor. Şirketin iPhone 18 ile birlikte seriyi daha fazla modelle genişleteceği ve tanıtım stratejisini değiştireceği bildiriliyor.

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan son bilgiler, 2026 ve 2027 yıllarında tantılacak tüm iPhone modellerini ve Apple'ın bu modeller için düzeleyeceği lansman etkinliklerinin tarihini gün yüzüne çıkardı.

2026 Yılında Tanıtılacak iPhone Modelleri

Aktarılanlara göre Apple, ilk olarak 2026 yılının başlarında iPhone 17e modelini görücüye çıkaracak. Teknoloji devi, aynı yılın sonbahar aylarında ise iPhone 18'i pas geçerek ilk kez bir serisinin standart modelini diğer modellerle birlikte tanıtmayacak. Buna göre, katlanabilir iPhone modeli ile birlikte dört farklı iPhone 18 modeli 2026'nın eylül ayında tanıtılacak:

iPhone 18 Air: iPhone 17 Air ile aynı ekran boyutu ve tasarıma sahip olacak.

iPhone 18 Pro: Dinamik Ada tasarımını sürdürürken ekran üstünde bir kamera deliği bulunacak.

iPhone 18 Pro Max: Pro modelin daha büyük ekranlı versiyonu olacak.

iPhone 18 Fold: Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı iPhone’u.

2027 Yılında Tanıtılacak iPhone Modelleri

2027 yılına geldiğimizde ise lansman takviminde daha da büyük bir değişiklik söz konusu olacak. Yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen modeller arasında seri ile birlikte tanıtılmayan iPhone 18 ve uygun fiyatlı iPhone 18e yer alıyor. Sonbaharda ise şu modellerin tanıtılması bekleniyor:

iPhone 19 Air: Daha geniş ekranı ve daha ince yapısı ile önceki Air modeline kıyasla fark yaratacak.

iPhone 19 Pro: Ekranında çentik veya delik bulunmayan tamamen kesintisiz bir tasarımla gelecek.

iPhone 19 Pro Max: Geniş ekranlı üst seviye model olarak konumlanacak.

iPhone 19 Fold: Apple’ın ikinci nesil katlanabilir iPhone’u olacak.

Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, Apple tarihinde ilk kez temel iPhone modellerinin lansmanını geleneksel eylül ayından ilkbahara kaydırılmış olacak. Öte yandan, uzun süredir seride yer alan “Plus” modelinin ise tamamen kaldırılarak yerini Air serisinin alacağı görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekteki iPhone serileri, yeni modelleri ve değişen tanıtım tarihleri sayesinde daha büyük başarılara ulaşabilir mi? Yorumlarda buluşalım...