Gelecek Marvel Filmlerinin Yeni Vizyon Tarihleri Açıklandı!

Disney ve Marvel bugün gelecek filmlerin vizyon tarihlerinin değiştiğini doğruladı ve bu da yaklaşan Deadpool 3'ün 2024 yılında vizyona girecek tek Disney MCU filmi olacağı anlamına geliyor.

Vizyon tarihlerindeki değişiklik Deadpool 3 ile sınırlı değil. Captan America: Brave New World (daha önce 26 Temmuz 2024 olarak belirlenmişti) ve Thunderbolts (daha önce 20 Aralık 2024 olarak belirlenmişti) 2025'e ertelendi.

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Deadpool 3'ün vizyon tarihi 3 Mayıs'tan 26 Temmuz'a kaydırılmış olsa da film, 2024 yılında vizyona girecek tek Marvel filmi olma özelliğini koruyor.

Ayrıca başlangıçta 14 Şubat 2025'te gösterime girmesi planlanan Blade de 7 Kasım 2025'e kaydırıldı. Daha önce Thunderbolts ve Blade'in yeni tarihlerinde gösterime girmesi planlanan iki isimsiz film de programdan çıkarıldı. Artık 2025 için planlanan dört MCU filmi bulunuyor.

Fantastic Four'un artık 2 Mayıs 2025'te vizyona girmesi planlanırken, Disney'in Aslan Kral spin-off'u Mufasa da 2024 ortasından 20 Aralık 2024'e kaydırıldı.

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