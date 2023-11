Venom 3'ün Vizyon Tarihi Ertelendi!

Sony, önümüzdeki yılın yaz aylarında vizyona girmesi planan Venom'un üçüncü filminin vizyon tarihini ertelediğini açıkladı.

Duyuru, SAG-AFTRA'nın 118 günlük oyuncu grevini sona erdirmek için geçici bir anlaşmayı onayladığı günde geldi.

Venom 3, 8 Kasım 2024'e Ertelendi

Şu anda ismi belli olmayan "Venom" serisinin üçüncü filminin vizyon tarihi başlangıçta 12 Temmuz 2024 olarak belirlenmişti. Erteleme sonrası yeni vizyon tarihi 8 Kasım 2024 olarak açıklandı.

Hardy'nin önceki iki filmi, 2018 yapımı "Venom" ve 2021 yapımı "Venom: Let There Be Carnage" filmlerinin her ikisi de Ekim ayının başında vizyona girmişti.

Ruben Fleischer'ın yönettiği ilk "Venom" filmi dünya çapında 856 milyon dolar gişe hasılatı elde ederken, Andy Serkis'in yönettiği "Let There Be Carnage" pandeminin ortasında çıkış yapmasına rağmen dünya çapında 502 milyon dolar kazanmıştı.

Hardy'nin canlandırdığı Eddie Brock ve Venom en son 2021 yapımı "Spider-Man: No Way Home"da görünmüştü ama Sony'nin Morbius, Kraven the Hunter ve Madame Web'in de aralarında bulunduğukarakterlerden hangilerinin "Venom 3"te yer alacağı belli değil.

