Korkutucu Araştırma: Gelecekte Dünya'nın Oksijen Seviyesi Düşerek Hepimizi Boğabilir!

Herkesin bildiği üzere oksijen, Dünya'da yaşamı mümkün kılan en önemli bileşenlerden biri ancak yeni bir çalışma, oksijendeki aşırı bir düşüşün bir gün gezegenimizdeki yaşamın çoğunu boğabileceğini söylüyor.

Nature Geoscience'da yayınlanan yeni çalışma, oksijen seviyelerindeki aşırı düşüşün, Dünya'yı Büyük Oksidasyon Olayı (GOE) adı verilen ve yaklaşık 2,4 milyar yıl önce gerçekleştiği teorize edilen bir olaydan önceki durumuna geri götürebileceğini söylüyor.

Bu teorinin doğruluğu kanıtlanırsa Dünya'daki oksijen seviyeleri büyük ölçüde düşecek ve atmosferi daha fazla metanın doldurmasına izin verecek.

Bu da elbette Dünya'da yaşamın büyük ölçüde sonlanmasına neden olacak. Elbette bu, Dünya için kasvetli bir geleceğe dair duyduğumuz ilk haber değil.

Dünya'nın Sonuna Yönelik Teoriler Artıyor

Eninde sonunda Güneş'in öleceğini ve dışa doğru patlama gerçekleştirerek etrafındaki gezegenlerin çoğunu harap edeceğini biliyoruz. Bundan birkaç milyar yıl sonra bu gerçekleştiğinde, Dünya'nın geriye kalan atmosferini yok edecek ve onu bir zamanlar olduğu gibi bir kabuk hâlinde bırakacak.

Fakat Dünya'nın tüm oksijeninin bir gün aşırı derecede azalabileceği gerçeği, yüzleşmesi bir o kadar zor bir belirsiz geleceğe işaret ediyor.

Elbette bu gerçekleştiğinde başka gezegenlerde yaşıyor olmamız da çok muhtemel. NASA ve diğer uzay ajansları şimdiden Mars ve Ay'da kolonileşmen yollarını arıyor.

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